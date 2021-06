Deporte a la mesa: ¿Es el conteo de cartas una nueva disciplina?

Definir deporte puede resultar confuso para algunas personas, puesto que la mayoría lo entiende como, la competencia que implica actividad física, pero no siempre es así, ya que existen deportes mentales como el ajedrez y el poker. Si, el poker es un deporte mental, puesto que requiere de estrategia y habilidad y, es considerado como tal desde 2009. Las características principales de este deporte son el uso de cartas y el control de las emociones al hacer la apuesta. Se asemeja al blackjack en una cosa, en que a medida que van saliendo las cartas, varían las probabilidades de que las que están por venir sean favorables a nuestra apuesta, pero tiene una ventaja y, es que es posible aprender algunas técnicas de recuento de cartas para así poder tener una ligera ventaja ante los demás jugadores.

El conteo de cartas es una de las mejores estrategias, por no decir la mejor, cuando se juega al blackjack. Para jugadores principiantes y expertos, el 21 blackjack, es el juego predilecto de los casinos y la razón de esto es sencilla, es debido a que, en ningún otro juego del casino, el jugador tiene tan altas probabilidades de ganar. Dicho de otra forma, es el juego en donde la casa puede llegar a tener menos ventaja. Sin embargo, esto no quiere decir que hay que confiarse, de todas maneras el crupier será un difícil contendiente al que se deberá vencer. Contar las cartas genera cierta ventaja, aunque no es bien visto en los casinos, por ende es recomendable que se haga de forma discreta. La ventaja que se obtiene sobre la casa es a largo plazo, se requiere de mucha experiencia y mucho dinero invertido para sacarle provecho a esta estrategia. Al tener la ventaja, las apuestas deben ser cada vez mayores, en sentido opuesto si la ventaja está a favor de la casa. Lo bueno del conteo de cartas, es que luego de aprenderlo, se usará en todo momento, como una calculadora automática y, las predicciones aparecerán de forma inmediata en cada juego de cartas en que se participe y, sobre todo, se compita.

Los Argentinos tienen tradición competitiva y ganadora en muchos deportes, especialmente colectivos como el futbol, baloncesto y voleibol. No es de extrañarse una destacada participación argentina en el blackjack y en los circuitos de póker regionales y mundiales. Entre los más destacados se pueden mencionar:

María Constanza Lampropulos

Nació en Buenos Aires y es considerada la mejor jugadora argentina de todos los tiempos, de acuerdo con el ranking de la GPI. Es licenciada en administración de empresas y considera la paciencia como la clave del éxito. En 2017 ganó el party poker MILLION UK.

José Ignacio Barbero

En 2019 conquistó el ranking de Argentina culminando el año como el mejor de todos y el rival a vencer, según Global Poker Index. Es un jugador muy reconocido en el continente suramericano, su fama lo llevó al punto de ser imagen y representante de un sitio de poker de mucha importancia en el mundo del deporte de mesa que más aficionados tiene. Su estrategia es analizar videos durante las retransmisiones de las mesas finales y colocar pausa para adivinar los movimientos en base a las cartas y board.

Torneos de blackjack en casinos físicos y online

Los torneos del blackjack son una de las competiciones para jugadores de casino, más populares, porque le permiten a los amantes y profesionales del blackjack, competir con otras personas y no sólo jugar contra el crupier.

Dada la limitación del espacio, los torneos de blackjack en casinos físicos son poco frecuentes y en general, de muy corta duración. En cambio, en los casinos online, dado que no hay limitación de espacio ni de participantes, estos, suelen ser mucho más frecuentes y de duración más extendida.

Suelen ofrecerse en dos diferentes tipos:

Torneos de blackjack de duración limitada

En este tipo de competiciones, los jugadores cuentan, al inicio del juego, con una cantidad igual de fichas. Y tendrán la misma cantidad de tiempo para jugar. Al final, ganará el jugador que cuente con mayor número de fichas.

Torneos de blackjack de eliminación

En estos torneos, los jugadores reciben igual la misma cantidad de fichas, pero, el juego se lleva a cabo en rondas y, en cada una de ellas, se pueden jugar distintas manos. Al final de cada ronda, se irán eliminando los jugadores que tengan la menor cantidad de fichas. Este tipo de torneos, pueden compararse con la Formula 1, uno de los deportes con más seguidores a nivel mundial.