Confirman que Florencia Kirchner está internada en el sanatorio Otamendi

En las últimas horas trascendió que la hija de Néstor y Cristina Kirchner ingresó al hospital Otamendi y las primeras versiones indicaban que había contraído coronavirus. Más tarde, desde su entorno aclararon que se trata de otra afección diferente. Florencia Kirchner tiene 30 años y en el último tiempo a atravesado distintos problemas de salud.

Según comentó Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, la vicepresidenta la acompañó hasta el sanatorio Otamendi, donde quedó internada.

"Como yo ya tuve Covid, estas cosas me conmueven, porque no es lindo estar internado por Covid. Me imagino la preocupación de toda la familia. Ante la enfermedad, soy profundamente empático", añadió Feinmann dando a entender que la hija de los Kirchner estaba internada por esa enfermedad.

"Es una chica joven, fuerte, tiene una niña. Ojalá se mejore", adhirió por su parte el periodista Luis Majul en diálogo con Feinmann.

Más tarde, desde el Sanatorio Otamendi informaron que se trata de una infección ginecológica y que en las próximas horas podría recibir el alta.

Durante el año 2019 Florencia Kirchner estuvo internada en La Habana, Cuba, por un trastorno de estrés postraumático, síndrome purpúrico en estudio, polineuropatía sensitiva desmielinizantede etiología desconocida, amenorrea en estudio, bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada.

Finalmente, regresó al país en marzo del año pasado y dijo que el motivo de su enfermedad fue el ensañamiento judicial en su contra. "Lo que pasó en los últimos cuatro años fue más allá del ensañamiento mediático", subrayó.