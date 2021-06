El “Cuervo”, en alerta por la lesión de Mateo Castellano

Central Norte consiguió su primer triunfo en el torneo y se metió en zona de clasificación. Pero durante el partido, el volante Mateo Castellano sufrió un golpe en la rodilla y debió retirarse del partido. Con mucho dolor debió salir en camilla con asistencia sanitaria.

Mateo Castellano, en diálogo con InformateSalta se refirió a la lesión. “El pronóstico no es bueno, no puedo pisar. Me harán estudios y recién sabremos con exactitud. Tengo bronca porque viene en un buen momento futbolístico con el equipo. Tenemos una gran convicción en nuestro juego”, dijo.

Se espera conocer en estos días los resultados del estudio. Sin pausa el plantel sigue entrenando y pensando en su próximo rival, Unión Sunchales, a quien visitará la semana que viene.