Gimnasia empató de local y no pudo seguir como escolta

En el cierre de la fecha 7 de la Primera Nacional, Gimnasia y Tiro recibió a Almirante Brown en el Gigante del Norte, en busca de seguir con la buena racha y alcanzar a Colón para no perderle pisada al puntero de la zona B, Defensores de Belgrano.



En una tarde calurosa en la Ciudad de Salta y con pintura nueva en la tribuna Virrey Toledo, Gimnasia no pudo doblegar a los dirigidos por Rodrigo Alonso. Si bien el local tuvo la iniciativa en el primer tiempo, no tuvo chance claras de gol para irse con ventaja a los vestuarios.

Ya para el segundo tiempo, Almirante Brown metió algunas variantes y fue más protagonista que los de la Vicente López, quien no pateó al arco, culminando en tablas el último encuentro de la fecha 7.

Con este empate, Gimnasia y Tiro suma 13 puntos y comparte la tercera posición con Nueva Chicago, sólo lo superan Defensores de Belgrano con 17 unidades y Colón con 15, su próximo rival en Santa Fe por la fecha 8.

Aunque no logró la victoria, el Albo acumula 29 partidos sin perder en su cancha con 25 partidos ganados y 4 empates. La última derrota en el Gigante del Norte fue en julio de 2022 frente a Sportivo Belgrano por el Federal A.