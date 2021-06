En plena pandemia, médicos de las Terapia Intensiva del hospital de Orán renunciaron a las guardias

El servicio de Terapia Intensiva del Hospital San Vicente de Paul se quedó sin médicos para la cobertura de guardia tras fuertes reclamos de los profesionales a la gerencia del nosocomio por recursos materiales y la improvisación ante el avance de la pandemia.

“No tenemos la posibilidad de hacer los PCR en Orán, tenemos que esperar que los resultados lleguen de Salta y hasta eso perdemos tiempo vital para hacer tratamientos compasivos”, declaró la doctora Karina Segovia, jefa del servicio.

A su turno el doctor Yarades se dirigió al Ministro de Salud y en su condición de ex sub gerente señaló: “Necesitamos que nos pasen por escrito el compromiso de pagarnos las horas guardias porque después las promesas se las lleva el viento y el ministro lo sabe porque llegaron millones para la cobertura del servicio y esa plata aquí no llegó”.

Tras la reunión con la Gerente del Hospital, la doctora Laime, donde no se logró un acuerdo mínimo, los profesionales decidieron renunciar a la cobertura de la guardia de Terapia Intensiva.

Frente al avance implacable de la pandemia, las condiciones de internación de personas que requieran de respiradores se tornan extremadamente precarias y de gran riesgo. “Estamos cansados, agotados de hacer los pedidos de filtros e insumos que nunca llegan” finalizó Segovia.