Hospital de Cafayate: enfermera denunció violencia laboral y de género

El hecho se habría desencadenado luego de que la mujer identificada como N. Montañez denunciara supuestos malos tratos por parte del doctor Anibal Baeza para con el personal del nosocomio, donde según trascendió, los habría tratado de "gente de m..."

El abogado defensor de la señor Montañez, Doctor Cesareo Pastrana, explicó que su defendida no solo lo denunció administrativamente sino que también penalmente por violencia de género y violencia laboral.

"Había dos enfermeros que habían dejado de trabajar, estaban contratados, y vino Baeza y le dijo que culpa de ella se habían ido, ella le dijo que no. Él le dijo palabras agraviamentes, que somos una gente de mierda, que está cansado con la gente de Cafayate, que también son una gente de mierda", según relató Un Nuevo Día.

El letrado contó que durante la reunión del viernes 4 de junio su defendida fue re-victimizada, ya que se la expuso frente al denunciado. "No se tendría que haber expuesto delante el agresor. El Doctor Baeza negó en principio que había agredido a gente y le dije que no era la primera vez que pasaba, que me habían llamado otra gente personal de enfermería, le dije que no es la forma de tratar a la gente".

En cuanto a la salud de la mujer se pudo conocer a través de Radio Cafayate que hasta el lunes la mujer de apellido Montañez sigue hospitalizada en el San Bernardo en estado delicado.

APSADES denuncia que el Gerente no aparta a Baeza

La Secretaria General de APSADES, Noemí López, se mostró sorprendida por el supuesto incumplimiento del Gerente General del Hospital Nuestra Señora del Rosario, Carlos Vargas, teniendo en cuenta que la Oficina de Violencia Laboral envió un dictamen para separar de las guardias al médico denunciado. "Si no la ejecutás lo que terminás haciendo es siendo cómplice de una situación que es cada vez más grave”, dijo López.

Por último, se supo que Vargas fue citado para este jueves a la Oficina de Violencia Laboral que depende del Ministerio de Salud, que funciona en Grand Bourg, siendo esta la tercera vez se lo llama. Las dos veces anteriores no se presentó y según, López, nunca se presentó ni dio una razón para no hacerlo.

Desde el Frente Intergremial de Salud aseguraron que van a esperar al viernes para ver cuál es el descargo de Vargas y, en caso que no se presente o que no haya una respuesta concreta, se reunirán en el hospital de Cafayate con el gerente para saber cuáles son las razones por las que no se ejecuta el dictamen.

No descartaron tomar medidas de fuerzas en caso de que se siga en esta postura y no se separe de la guardia y se inicie el sumario pedido al doctor Aníbal Baeza.