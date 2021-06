Frenan un aborto: “Si sigue el embarazo, ¿le dirán que su vida dependió de un plazo procesal?”

Fue inicio de debate la noticia que, por pedido del progenitor “en representación de su hijo o hija por nacer”, la Justicia salteña frenó a una joven para que proceda a practicarse un aborto, luego que el juez Tomás Curutchet diera lugar al amparo del padre por lo que la mujer no podrá interrumpir el embarazo hasta que haya sentencia definitiva.

En medio de las repercusiones quien habló del tema fue Victoria Val, licenciada en psicopedagogía y candidata a diputada por Propuesta Salteña quien en diálogo con InformateSalta por Canal 9 Multivisión conducido por Rebeca Aldunate y José Zambrano, dio su parecer sobre este fallo.

“Estos casos son controversiales, el tema es que la ley no resuelve el problema, simplemente es un punto de partida, se llegó a esa instancia con polémica pero la ley solo es una declaración de principios de derechos”, declaró.

Dicho esto recalcó que ahora “están surgiendo las problemáticas en torno a la ley” puesto que “hablamos de situaciones particulares, la ley brinda un marco regulatorio pero nada nos dice de la persona particular que atraviesa esta situación”.

Para ser más clara analizó el tema desde la posición del padre del niño. “Este planteo de una papá es un tema que la ley no anticipó, un hijo se hace de a dos, un papá reclama el derecho de su hijo por nacer y merece ser pensado, hay que analizar mucho en este recorrido porque la ley no soluciona el problema”, rescató.

Unos interrogantes que Val dejó para su reflexión fueron: “Cualquier solución a la que se llegue, me pregunto ¿cómo se encara la vida de este hijo, si sigue el embarazo? ¿Qué mensaje le damos en el futuro? ¿Qué su vida dependió de un plazo procesal? ¿Hubo un tercero que decidió si decidía o no? Eso me parece tremendo”, finalizó.