Allanamiento a D'Auria: "La Cámara no es obstáculo para que la Justicia avance"

La Cámara de Senadores autorizó una solicitud enviada por la Justicia salteña para realizar un allanamiento en el domicilio del legislador por Metán, Daniel D´Auria, acusado de haber efectuado un disparo durante una pelea en la estación de servicio de su propiedad ubicada en el sur provincial.

Al respecto de esta medida y en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- el senador provincial Jorge Soto habló del permiso otorgado por la Cámara recordando primeramente que a la misma “entró un oficio judicial remitido por el juez de Garantías N° 1 con asiento en Metán, pidiendo autorización para una dirigencia procesal en un domicilio particular” de D’Auria.

A esto agregó que para este tipo de acciones y en base a lo fijado en el Código Procesal Penal de la provincia, “se debe contar con autorización de la Cámara”. No obstante Soto destacó que D’Auria “solicitó el esclarecimiento de los hechos y se puso a disposición de la Justicia, ingresó una nota donde renunciaba a los fueros”.

“No solo la Cámara dio el instrumento para la Justicia, el mismo senador se puso a su disposición”

Finalmente y tras la aprobación del Senado, “la investigación debe seguir su curso, tendrá un resultado, el mismo senador está pidiendo que se llegue hasta la verdad y en base a eso el juez determinará como sigue” todo el proceso.

Dicho esto Soto contó que este permiso no sienta un precedente ya que “cada caso es analizado según las circunstancias del propio caso, es analizado por los senadores y no todos los casos son iguales, hay que aclarar que la Cámara no es un obstáculo para que la Justicia avance y se lleve a la verdad de los hechos”, aseveró el legislador.

Por último afirmó que en esta oportunidad la Cámara “tiende a que la sociedad y el juez que atiende la causa tengan la posibilidad de saber qué es lo que realmente pasó y que se llegue al descubrimiento de la verdad”, concluyó.