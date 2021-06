Senadores autorizaron un allanamiento en la casa del legislador Daniel D´Auria

La Justicia salteña le solicitó a la Cámara de Senadores de Salta una autorización para realizar un allanamiento en el domicidio del legislador por Metán, Daniel D´Auria, acusado de haber efectuado un disparo durante una pelea en la estación de servicio de su propiedad ubicada en el sur provincial.

Días atrás, D’Auria negó el hecho y aseguró que no tiene armas en su poder. En la sesión de este jueves, el legislador pidió el apoyo de sus pares. “No quiero privilegios, ni fueros, y me pongo a disposición de la Justicia para que se sepa la verdad”, manifestó.

Por unanimidad el pedido fue aceptado y con la correspondiente notificación, la justicia podrá proceder en el domicilio particular del legislador.

La acusación por lo sucedido en la estación de servicio de Metán, cuya investigación está a cargo de los fiscales Sergio Castellanos y Nicolás Rodríguez, no es el único escándalo que gira entorno a D’Auria.