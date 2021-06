Pintadas y amenazas, una banda de Central Norte atemoriza a vecinos del macrocentro

El vandalismo y la inseguridad parecen estar a la orden del día en la zona de la calle 12 de Octubre al 1600, en el macrocentro de la ciudad. El último hecho quedó filmado y fue en una Iglesia Evangélica de esa cuadra.

En las imágenes, que se dieron a conocer por Multivisión Federal, se puede ver claramente como en horas de la noche un joven se acerca hasta la pared de la iglesia, sostiene una caja de vino con su boca y con su mano izquierda pinta la leyenda “La Maipú” acompañada de un símbolo tumbero y el escudo de Central Norte, lo que hace suponer que se trata de una banda de hinchas de ese club salteño.

La misma situación se repite en casi todas las paredes de casas y negocios de la zona. Incluso el dueño de un carro sandwichero contó que tuvo que cerrarlo porque las constantes amenazas, incluso con arma de fuego, que recibió por parte de esta banda.

“Estoy cansado, me hicieron cerrarlo, yo solo quiero trabajar, pero no se puede porque te apuntan con una pistola, se vienen a vender drogas, me apedrearon la camioneta. Tuve que cerrar el carro porque me apuntaron con una pistola y yo laburo. De noche es jodido”, expresó.

El hombre aseguró que no recibe ningún plan social y lo único que pretende es tener una fuente de ingresos, pero fue víctima de 34 robos. “Me destrozaron y cuando le dije a la policía lo único que me dijeron es que me tire al piso”, manifestó.