Martín Güemes repudió las “acciones político/partidarias” en el Bicentenario de Güemes

Luego de los incidentes en torno al Bicentenario de Martín Miguel de Güemes, el funcionario del mismo nombre utilizó sus redes sociales para opinar sobre lo sucedido, allí, repudió “como descendiente directo del General Güemes, tal como lo hice durante todo el día de ayer, pero ahora de modo general, la realización de acciones político/partidarias en el marco de su Bicentenario”.

No tengo pelos en la lengua en decirlo y repudio también a los responsables, no importa quiénes sean, por no dejar pasar los leños para la realización de los fogones acordados con el gauchaje y sí dejar pasar a personas no autorizadas a la zona de homenaje, por más que no ingresaron al acto en sí.

Además quiero defender el accionar del Gobernador quien en todo momento apoyó la difusión de la figura de Güemes colocando bustos en distintos puntos de la Provincia, editando un libro, gestionando millones para la recuperación de la Chacra El Carmen, gestionando fondos para recuperar el Fuerte de Cobos, apoyando producciones audiovisuales sobre Güemes, insistiendo en la emisión de un billete conmemorativo, restaurando el Monumento a Güemes, restaurando el cuadro emblemático de su fallecimiento, insistiendo en la aprobación de la creación mediante ley del Instituto Güemesiano Nacional, entre muchas otras acciones más que se hicieron en su corto período de gobierno enmarcado por la emergencia sanitaria.

Todo esto se hizo en permanente contacto con las instituciones Güemesianas que estuvieron esa noche también, ya que no fueron sólo autoridades de los Gobiernos las invitadas, a quienes aprovecho como descendiente para agradecer por la tarea que hace años vienen realizando y están llevando a Güemes a lo más alto, donde siempre mereció estar.