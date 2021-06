Aseguran que habrá una tercera ola por la variante Delta

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, desde la conferencia de prensa diaria sobre la evolución del coronavirus en la Ciudad, dijo que por delante “hay una tercera ola” vinculada a las nuevas variantes y que es clave que avance el proceso de vacunación para reducir los daños que pueda ocasionar en la población.

“Me parece que no hay duda de que tenemos por delante una nueva ola y probablemente estará vinculada a las nuevas variantes”, dijo y analizó: “Tal vez no es una ola significativa en términos de casos, pero el grado de daño dependerá cómo avancemos con la campaña de vacunación”. Así, advirtió: “Tenemos que retrasar la tercera ola para avanzar con la vacunación para que no genere daños significativos en la comunidad”.

En la jornada de ayer, 34.227 personas recibieron una dosis de la vacuna Sputnik-V, AstraZeneca o Sinopharm contra el coronavirus en la Ciudad.

Desde el inicio del Plan de Vacunación contra el Covid-19, el 29 de diciembre, 1.315.257 vecinos se aplicaron una dosis y 339.489 completaron la inmunización con la segunda. Así, ya suman 1.654.746 las vacunas aplicadas en el territorio porteño.