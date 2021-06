Incendio en la feria de zona sur: bomberos de la policía desmienten no tener agua

En la madrugada del domingo la feria conocida como La Bora ubicada en ampliación B° Bancario se prendió fuego y alrededor de 12 puestos de los más de 50 que funcionan en el lugar perdieron todo.

Acontecido el hecho y sofocada las llamas, referentes de la feria hablaron con InformateSalta y aseguraron que el hecho fue intencional. En tanto una feriante dijo ante nuestro micrófonos que bomberos no tenía agua.

"No teníamos la magnitud del incendio, pensábamos que era el chico, pero cuando llegamos acá, imaginese que todos los puestos se estén incendiando, es la fuente de trabajo. Somos 52 familias. Una impotencia, que lleguen los bomberos y no tengan agua, capaz no iba a ser tanto la magnitud del incendio si los bomberos hubiesen tenido agua. No había agua".

Atento a estas declaraciones y otras vertidas por Benitez, referente de la feria el Jefe de Bomberos de la Policía de Salta, Walter Mercado salió a desmentir la situación denunciada. "Lo desmiento totalmente. Los cuerpos llegaron con agua y se trabajo hasta consumir todo lo que había en la cisterna hasta tanto llegaran los otros cuarteles convocados”, explicó.

Indicó que los primeros bomberos en llegar al lugar agotaron sus recursos de agua en la tarea de evitar que el fuego siguiera propagándose. Mientras que quedaron a la espera de la llegada de más efectivos, para sofocar el incendio.

Por último aclaró que la tarea fue realizada en forma conjunta por las distintas dotaciones que llegaron a zona sur de la ciudad a raíz de un feroz incendio que consumió puestos y mercadería de la citada feria.