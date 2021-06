Así quedaron los cruces de cuartos de final de la Copa América: Días, sedes y horarios

Se terminó la fase de grupos de la Copa América. La Selección Argentina venció 4-1 a Bolivia y terminó en la primera posición del Grupo A. Por su parte, Uruguay le ganó 1-0 a Paraguay en un partido complicado y finalizó en la segunda colocación.

Lionel Messi (2), Alejandro Gómez y Lautaro Martínez marcaron para el equipo de Lionel Scaloni, mientras que Raúl Saavedra descontó para los bolivianos, que se despidieron con cuatro derrotas en la misma cantidad de presentaciones.

Con estos dos resultados, se confirmó que Argentina enfrentará a Ecuador en cuartos de final, mientras que Uruguay se verá las caras ante Colombia en una parte del cuadro.

En el otro costado, Brasil será rival de Chile, mientras que Perú chocará ante Paraguay. Eso quiere decir que argentinos y brasileños sólo podrán cruzarse en la final de la Copa América 2021.

Los cuartos de final del certamen continental se empezarán a jugar a partir del viernes 3 de julio con Perú vs. Paraguay (18:00) y Brasil vs. Chile (21:00). El sábado 4 de julio se disputarán los siguientes partidos: Uruguay vs. Colombia (18:00) y Argentina vs. Ecuador (22:00).

Cuartos de final

Viernes 2 de julio

18.00 Perú - Paraguay, en Goiania.

21.00 Brasil - Chile, en Río de Janeiro.

Sábado 3 de julio

18.00 Uruguay - Colombia, en Brasilia.

22.00 Argentina - Ecuador, en Goiania.

SEMIFINALES

Lunes 5 de julio

20.00 Ganador Brasil/Chile - Ganador Perú/Paraguay, en Río de Janeiro.

Martes 6 de julio

22.00 Ganador Argentina/Ecuador - Ganador Uruguay/Colombia, en Brasilia.

FINAL

Sábado 10 de julio

Estado Maracaná de Río de Janeiro.