Desaparece misteriosamente un gigantesco lago en la Antártida

Un grupo internacional de investigadores ha publicado un estudio en la revista Geophysical Research Letters en la que se demuestra, a través de imágenes de satélite, como un enorme y profundo lago ha desaparecido en la Antártida, formando un cráter de uno 11 kilómetros cuadrados.

Los científicos calculan que se perdieron entre 600 y 750 millones metros cúbicos de agua dulce, que se fueron directamente al océano. Entre las causas más probables de esta extraña desaparición está que el fondo del lago haya colapsado por la presión del agua.

Las imágenes demuestran cómo desparece el lago en junio de 2019, en el invierno antártico. En el lapso de una semana, toda el agua desapareció, dejando un cráter, conocido también como ‘dolina’ de hielo, que contenía los restos de la capa de hielo fracturada.

“Creemos que el peso del agua acumulada en este lago profundo abrió una fisura en la plataforma de hielo debajo del lago, un proceso conocido como hidrofractura, que hace que el agua drene hacia el océano debajo", dijo el autor principal del estudio, Roland Warner.

No se sabe la causa de esta desaparición

Los científicos no aseguran que la causa del drenaje y desaparición del lago sea el cambio climático. Si bien es cierto que el aumento de temperaturas hace que el deshielo sea mayor, y, por tanto, la presión sobre las capas de hielo aumenta, los expertos no pueden concluir, al menos de momento, que el calentamiento global haya tenido relación directa con este fenómeno en concreto. Lo que si aseguran es que un mayor derretimiento de la superficie de la Antártida aumenta el riesgo de más hidrofracturas de este tipo.