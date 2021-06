Francisco Aguilar: “Calculamos que el pico va a llegar al máximo a principios de agosto"

Tras presentar su renuncia semanas atrás, el presidente del COE confirmó que finalizará sus funciones el 8 de agosto aunque todavía no se definió quién lo reemplazará. Dijo que una de las probabilidades es que el ministro Esteban vuelva a ser el presidente.

“Yo dije que la pandemia se había politizado y lo afirmo, y no hablo de Salta en particular sino del mundo. Yo lo que hice fue con mucho esfuerzo, no podía irme sin terminar de hacer y organizar unas cosas que había empezado, así que me voy a quedar hasta el jueves 8”, aseguró en el programa Agenda Abierta, que conduce Daniel Gutiérrez.

Respecto a la situación actual dijo que estamos peor que el año pasado porque la curva está amesetada pero muy alta y no desciende. “Calculamos que el pico va a llegar al máximo a principios de agosto. El sistema de salud de Salta está muy tenso, hay muy pocas camas de terapia intensiva, estamos en el 94%, va a llegar un momento en el que no van a quedar camas. Estamos peor que el año pasado, estamos viviendo la cuarta semana tensa y se vienen cuatro semanas más”, describió.

Aguilar señaló que la situación actual es peor que la del año pasado porque tenemos cepas nuevas y la mayoría de los sectores económicos están trabajando casi con normalidad. Insistió en la importancia de la vacunación y advirtió sobre una posible tercer ola si llega la cepa Delta.

“La primera solución es cuidarse y después vacunarse, la vacuna no da el 100% de inmunidad. Si la cepa Delta entra a Argentina, necesitas doble a triple dosis de vacuna”, sostuvo.