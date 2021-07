Playero de una estación de servicio asegura haber visto a Guadalupe: "la nena me dijo´yo soy famosa´"

Un empleado de una estación de servicio de Las Heras dijo haber visto a la nena de San Luis, Guadalupe Lucero, de 5 años, que es intensamente buscada en todo el país desde hace 17 días. Jorge Páez, en diálogo con Canal 7, dijo que ayer, miércoles, por la tarde, vio a una niña que iba con un hombre y le sorprendió el parecido con la niña Guadalupe.

Según la reconstrucción realizada por Páez, en la tarde de ayer miércoles, alrededor de las 18, llegó un auto a cargar GNC a la estación de servicio ubicada entre las calles Lisandro Moyano e Independencia, de Las Heras donde él trabaja. Al volante iba un hombre de pelo negro, de unos 25 o 30 años, con una niña que se parecía mucho a la pequeña Guadalupe. El conductor y la niña se bajaron del vehículo para iniciar la carga de combustible y en ese momento es cuando Páez advierte del parecido.

"Le pregunté al hombre, le dije, pero es igual a la Guadalupe. Cuando yo dije eso el hombre se puso nervioso y me dijo: "Pero no diga eso".

Siempre según el testimonio del playero, la nena dijo dos veces: "Yo soy famosa", mientras escuchaba el intercambio de palabras entre los dos adultos.

Ante el comentario, el conductor del auto dijo: "Dice eso porque juega con las muñecas".

A Páez la situación le generó incomodidad y después de que el auto se fue llamó a la policía, que acudió al lugar para tomarle declaración.

"Me puse tan nervioso que no me di cuenta de mirar mejor el auto, ni de tomar la patente. Me parece que era un Ford Mondeo, o un Ford Orion, en buenas condiciones, contó el hombre sin poder dar más precisiones.

Páez lo que sí recuerda es que la niña "estaba bien vestida, con un bucito rosado, un pantalón rojo y un gorro de lana. Se veía bien vestidita y bien alimentada".

Sin tener detalles del auto o de la patente, el empleado de la estación sostuvo que las cámaras viales que están en la esquina, podrían arrojar más precisiones. "Lamentablemente las cámaras de la estación ayer (por el miércoles) tenían un desperfecto, por eso no tenemos imágenes, pero creo que con las cámaras de la calle se podría obtener algún dato", dijo esperanzado Páez./Diario Uno