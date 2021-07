Luciana Salazar enfrenta fuertes rumores de infidelidad a Martín Redrado con Facundo Moyano

Luego de que Luciana Salazar confesara que le fue infiel al economista Martin Redrado, comenzaron a surgir rumores sobre quién podría ser el tercero en discordia. Así, durante el programa Intrusos, Rodrigo Lussich comenzó a indagar en sus redes sociales, durante el tiempo que ella supuestamente tuvo ese desliz.

Así el conductor llegó a la conclusión de que Luciana stalkeaba mucho a Facundo Moyano. “Como ella es escondedora vimos que en la época de la infidelidad ella lo ‘likeaba’ mucho”, expresó Lussich. En este instante, una de sus panelistas, Paula Varela disparó con una novedad.“Se ‘likeaban’ y también se los ha visto entrar juntos a un hotel muy importante en Puerto Madero”, puntualizó. “Fue un affaire. Los amantes, los que han sido infieles, son Luciana Salazar y Facundo Moyano”, agregó.

Luciana Salazar y Martín Redrado.

Durante 2018, había trascendido que Luciana y Moyano tenían contactos en común y tras varios mensajes, habían tenido encuentros. En ese período la modelo estaba en un ida y vuelta con Redrado y el dirigente político se separaba de su ex Eva Bargiela. Sin embargo, Moyano tiene un reconocido historial con estrellas de la farándula. Estuvo con Nicole Neumann, luego de que se separara de Fabián Cubero y también con Jimena Barón.

Por el momento, Luciana no salió a desmentir esta versión y mantiene conflictos legales con su ex Redrado. Hace unos días, Martín Baclini había asegurado que Luli había sido infiel aunque no quiso revelar el nombre de este misterioso hombre. /Pronto