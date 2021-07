Héroe: salvó la vida de una mujer y su beba en el río Juramento

Se trata de un joven hombre que se encontraba de casualidad con su esposa a orillas del río Juramento en Joaquín V. González cuando advirtió que una mujer con una menor se ahogaban. Sin dudarlo se lanzó al curso del agua para salvarlas.

"Empezaron a gritar porque no podían cruzar, mi señora me dice que se la estaba llevando el río. Yo me largué sin saber nadar. Las alcancé a agarrar, y casi nos ahogamos los tres" contó el joven por Somos Noticias.

Bomberos arribó al lugar y logró sacar a los tres, que se mantenían agarrados entre sí para no ser llevados por el agua. Se supo que la mujer de unos 30 años con su pequeña de 2 intentaban cruzar a La Banda cuando el río empezó a arrastrarla.

Madre e hija fueron asistidos por personal médico y trasladada en ambulancia a un nosocomio local.