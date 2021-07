Más denuncias contra el peleador de MMA: "Mi mamá me podría estar llorando en un cajón"

Fue noticia el caso de una joven embarazada quien denunció a su pareja, un peleador de MMA quien se encuentra acusado provisoriamente del delito de lesiones agravadas por el género y el vínculo, detenido e imputado en medio de la conmoción que este relato de violencia generó en la sociedad salteña.

Junto a las últimas novedades del caso surgió un nuevo testimonio del salvajismo que este sujeto habría ejercido con anterioridad, en las palabras de otra joven, una ex pareja de este luchador quien contó las atrocidades que habría padecido cuando ella era menor de edad en la relación.

“Fui la primera pareja de él desde los 12 años a los 16 y sufrí violencia de género, me separé de él cuando festejamos los 4 años de novios en Buenos Aires y me reventó un plato en la cara”, manifestó esta joven en diálogo con El 10 TV agregando que este tipo “consumía drogas desde que yo era muy chica”, denunció.

Dicho esto relató que sus problemas comenzaron cuando “una chica, una pareja o algo de ese estilo de él tuvo una ‘revancha’ conmigo, ellos se aliaron y subieron una foto pornográfica mía a internet siendo yo menor de edad, ahí comienza la violencia conmigo, me hizo vivir un infierno”.

No obstante contó que si bien hizo una denuncia por pornografía infantil “llevo 7 años esperando que la Justicia hable al respecto, cuando fui a la comisaría me dijeron ‘¿y vos qué hacés con un chico tan grande?’”, ya que ellos se llevarían 4 años de diferencia.

Este no fue el único conflicto que habría atravesado ya que, en sus declaraciones, afirmó que el luchador “me golpeaba, me quemó, muchos amigos estaban presentes cuando me golpeaba y nadie hacía nada, él me sacaba a las piñas de La Balcarce” si se cruzaban cuando iban a bailar.

“Yo vivía en un contexto de violencia, mi mamá me podría estar llorando en un cajón”

Por otra parte contó que, al año de terminar la relación, este sujeto se habría puesto nuevamente de novio, por lo cual la chica le dijo a la pareja del peleador “que salga de ahí”, advirtiéndole de todo lo que había atravesado.

SI bien en su momento no radicó la denuncia por las agresiones y actos de violencia que habría tenido, dijo que “hoy haría la denuncia, por la impotencia y para pedir justicia, ese tipo no se merece estar en la calle, ya no le tengo miedo, miro a mi alrededor y veo gente que me apoya”, concluyó.