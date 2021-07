Gallardo: "Es una idiotez decir que me postulé para la Selección"

"El deseo de dirigir a la Selección es a futuro, no quiere decir que me esté postulando. Esa idiotez que mucha gente menciona es de miserable, el que realmente me conoce sabe a qué me refería", expresó Gallardo en diálogo con River Monumental.

En esa línea, el "Muñeco" remarcó: "Si algo fui y soy es respetuoso del trabajo de los demás. Hay muchos miserables dando vueltas".

Por otra parte, el director técnico del "Millonario" se refirió al regreso de la delegación de River a la Argentina y a la polémica por el aislamiento obligatorio que deberá cumplir.

"Nosotros nos fuimos con una idea y ahora nos encontramos con otra. Pero bueno, tendremos que adaptarnos a las cuestiones que correspondan", señaló Gallardo.

Y agregó: "No voy hablar mucho del tema porque considero que no lo debo hacer, sino que los que tienen que hablar son nuestros directivos, que fueron los que de alguna manera tuvieron el acuerdo para que nosotros podamos salir y no tener que lidiar con todo esto a la vuelta".

Por último, el DT de River habló de Lucas Pratto, quien debe regresar al club pero no será tenido en cuenta.

"Es un jugador que está recuperándose de una lesión y todo el mundo desea que se recupere bien porque es un gran chico. A nosotros nos aportó enormemente y mientras estuvo bien fue un jugador fundamental, pero la dinámica del fútbol tiene esto", respondió.

En ese sentido, continuó en relación a la salida del delantero para jugar en Holanda: "Considero que cuando el jugador ya no quiere estar no es una decisión del entrenador, es del jugador. Son decisiones personales y cada uno tiene sus razones, en eso podemos estar de acuerdo o no pero siempre en buenos términos".

"Pratto es jugador de River y ojalá que se recupere bien.

Cuando eso pase, él y el club decidirán qué hacer, yo ya le dije lo que pienso. No me olvido que nos dio mucho pero el fútbol es dinámico", concluyó.