Una década sin María Cash: “Lo que quiero es tenerla de la manera que sea”

El 8 de julio de 2011, María Cash fue vista por última vez. Estaba en Salta. Esa tarde, un camionero la dejó en un santuario de la Difunta Correa. Desde entonces nadie más supo de ella. Su búsqueda se convirtió en una causa nacional que con el tiempo se fue borrando por el desgaste de las malas noticias al no dar con ninguna pista. También con la muerte de Federico Cash, el padre de la joven, que falleció en una ruta, buscándola.

Sin embargo, para la familia de María y Federico la búsqueda sigue tan vigente como el primer día. Hoy, a diez años de la desaparición, habló María del Carmen Gallego, la madre de la joven que hoy tiene 39 años y nadie sabe dónde está.

“Yo quisiera que esté, que venga. Lo que quiero es tenerla de la manera que sea. Que sepamos de ella de una vez por todas. Que la tengamos acá, viva o no viva, pero por lo menos saber que ya está, basta, se termina todo lo que hemos pasado. Y lo que ha pasado, porque no sabemos todo lo que ha pasado ella”, aseguró la mujer.

En un artículo publicado hoy en Infobae, Gallego recordó a su hija como una persona que tenía mucha personalidad y que, a la vez, era muy alegre, siempre estaba sonriendo, siempre estaba contenta.

“No sé qué le pasó, no lo puedo imaginar. Es algo raro y no raro. No sé. Pero no puede desaparecer una persona de la noche a la mañana y que no haya rastros, que no haya nada”. Después se corrige: “Siempre hay algo, siempre queda una ventanita chiquita de luz que te dice ‘puede ser’. Siempre hay que tener esperanza, eso nunca se puede perder”.

Cada dos días llama a Pablo Tort, el abogado de la familia, para preguntarle qué novedades tiene. Lleva una década así, en una pausa activa. “Son diez años, parece mentira. Pero bueno, hay que seguir adelante. No se puede dejar de luchar, ¿cómo voy a abandonar? Nadie desaparece, como siempre se dijo, de la nada”.

En diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- Máximo, el hermano de María, hace unos meses, se refirió a su búsqueda que volvió a tomar protagonismo luego que se compartiera una imagen actualizada de cómo sería hoy el rostro de la mujer.

“La imagen la hizo un grupo de seguridad que tiene experiencia en este tipo de recreación de rostros, lo hicieron con Sofía Herrera y por eso, cuando nos enteramos, acudimos a ellos para ver si podían hacer lo mismo con María”, explicó.

En cuanto a novedades o nuevas pistas sobre el paradero de su hermana, Máximo fue reservado. “Todo dato nuevo lo usa la Fiscalía del Juzgado Federal N°2, ahí trabajan sobre eso, no podemos mencionar nada pero esperamos los resultados finales de esos trabajos que realizan”, indicó.