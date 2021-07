Buscan desesperadamente a una salteña de 65 años que padece Alzheimer

La familia de Zulema Alicia Bravo, una salteña de 65 años que padece Alzheimer, Párkinson y otras enfermedades, la busca desesperadamente. La mujer salió ayer, aproximadamente a las 19 horas, de su casa ubicada en el Barrio Castañares, en la zona Norte de la ciudad y no se volvió a saber de ella.

En diálogo con InformateSalta, su hijo Gerardo, contó que el salió a hacer unas compras y cuando regresó su mamá ya no estaba en la vivienda. “Yo salí a buscarla a la hora y no estaba. Hasta ahora no tuve casi ningún dato, ninguna información de nadie que la haya visto. Llamé a todas sus amigas, hermanas que son de la Iglesia porque ella va a la Iglesia y estamos a la espera de alguna información”, dijo.

En este sentido, detalló que están tratando de ubicarla por los videos de las cámaras de seguridad, pero aún no tienen ningún dato sobre su paradero. “Llamé a todos los hospitales, la morgue, ya se hizo la presentación en la policía y debemos esperar un tiempo prudencial, son 24 horas mínimo”, expresó.

La mujer necesita tomar sus medicamentos a horarios. Piden a cualquier persona que la vea o sepa algún dato comunicarse inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 o con Gerardo al 387- 6514814.