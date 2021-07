Durand Cornejo: "Hay que poner un freno a los que llegan a la política y se quedan para toda la vida”

Presentadas las listas de todos los bloques y partidos participantes de las próximas elecciones legislativas, el actual senador y candidato a Convencional Constituyente, Guillermo Durand Cornejo, dialogó con el periodista Federico Storniolo en el programa Sin Vueltas de InformateSalta.

Al dar su punto de vista sobre la tarea del convencional constituyente, comentó: “tiene características especiales, hacer un retoque a la constitución es algo verdaderamente importante. La gente tiene que saber, esta labor tiene carga pública, nadie cobra y es algo efímero, máximo dos meses”.

El candidato se mostró muy esperanzado sobre las posibles modificaciones, relacionadas con la duración de los mandatos: “Creo que todos los ciudadanos van a estar de acuerdo con ponerle un freno a estos que llegan a la política y se quedan para toda la vida. Esto va a ampliar la participación a la fuerza, porque el ciudadano se va a tener que meter, el que siempre estuvo no va a poder seguir estando”.

Este año finaliza su mandato como senador por el departamento Capital luego de 4 años de trabajo, sobre los cual dijo que “no es sencillo llegar a senador. Fue una muy linda experiencia, un ámbito de trabajo muy agradable donde no hay agresiones y logramos acuerdos”.

Sobre la relación entre el senador y las autoridades municipales, en su experiencia, sentenció, “al comienzo dije, bueno me llamara la intendenta o intendente y no me llamó nadie. Pero después me di cuenta que no me puedo quedar esperando a que me llamen, cada vez que notaba algo importante llamaba yo e intentaba colaborar con las tareas propias del departamento”.

Al candidato se lo vio muy contento con su trabajo y se animó a decir que cuando uno quiere trabajar por la provincia es facilísimo, según definió, y que nadie te va a decir que no cuando estás ayudando.

Sobre su punto de vista de la política nacional Durand Cornejo comentó: “¿quién no esta harto de la tal grieta? Hay que fijarse muy bien a la hora de elegir, que sean anti grieta de verdad. Ni el oficialismo ni los que estuvieron y facilitaron que vuelva el kirchnerismo, los dos demostraron ser productores de la grieta”.

Así continuó reflexionando que "el kirchnerismo inventó la grieta y vino el macrismo para cerrarla, pero se agrandó, ahora lo que hay que hacer es algo sencillo, aquí somos salteños, que no vengan a meterse en nuestra provincia y robarnos legisladores”.

Por último el Senador fue consultado sobre las próximas elecciones legislativas, y mostró una postura muy critica. “Tenemos que controlar quién es el que nos va a representar. Llegan a Buenos Aires y van a defender al gobierno de turno, se olvidan de su provincia. Hay tanto para hacer en Salta. Más del 80% del dinero que genera la provincia de Salta se manda a Buenos Aires. Y después vienen a hablarnos los porteños estos de que hay federalismo, no existe en la Argentina el federalismo".