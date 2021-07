Pedido de justicia por Matías Ruiz: “No debe ser un caso más impune en Salta”

Así lo manifestó Juan Carlos Ruiz, padre del peluquero que perdió la vida en circunstancias poco claras. Amigos y familiares se concentraron hoy en la plaza 9 de julio, frente a la Catedral Basílica, donde pidieron que el caso no quede impune, sospechan que la fuerza policial pudo provocar la muerte del chico.

Hace una semana que la justicia salteña no dio ninguna explicación respecto a la causa de muerte del peluquero tucumano que trabajaba en Salta. El joven falleció en condiciones poco claras, se lo vio corriendo desnudo en inmediaciones al Parque San Martín, se desvaneció, el cuerpo fue trasladado en una ambulancia y luego se supo de su fallecimiento.

El padre del joven dijo que va a seguir exigiendo justicia “hasta las últimas consecuencias si Dios y la virgen me permiten. Ayer tuve la entereza de decirle a la gente de organizaciones piqueteras que no los necesito, yo no necesito gente infiltrada, no necesito gente que venga a hacer campaña con el dolor y la angustia, yo necesito gente que se arrime a apoyar en el pedido de justicia, de esclarecimiento de este caso, que no debe ser un caso más impune en Salta”.

Juan Carlos Ruiz cuestionó que “la política de turno quiere que la gente viva preocupada por el rail delictivo, tenemos organizaciones delictivas insertadas para cometer todo tipo de vejámenes. Hay que controlar a la casta política que se ve involucrada con los narcotraficantes, tienen que sacar a los narco de la provincia, tratar a los delivery y las cuevas y después trabajar en la contención de los jóvenes”.