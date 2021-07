Habló el padre del peluquero fallecido: “Voy a llegar hasta las últimas consecuencias”

Mientras la justicia avanza en la investigación acerca de las causas que ocasionaron la muerte de Matías Ruiz, el reconocido peluquero de 27 años, su papá, Juan Carlos, habló en exclusiva con InformateSalta, y pidió el esclarecimiento del hecho.

En la oportunidad, puso en duda el accionar tanto del SAMEC como de la policía y aclaró que irá hasta las últimas consecuencias para probar que su hijo no falleció a causa de una sobredosis. “Vamos a llegar hasta el fondo, y van a tener que convencerme a mí y a todo un pueblo argentino, él no estaba a ese nivel de morir por consumo de drogas”, dijo.

“Mi hijo tenía una adicción pero él no murió de eso”

En ese marco, pidió la colaboración de aquellos que puedan aportar elementos de prueba. “Aquella persona que vio, estuvo, pasó, transeúnte o no, o local o no, dentro de la cuadra de Urquiza, tiene total libertad en hablar y decir yo vi lo que pasó, no tienen que suceder más el yo no vi nada, hay mucha gente que está perdiendo la vida y no saben que pasó”..

“Acá se tiene que saber que pasó, alguien tiene que decir yo lo vi”

Sobre la investigación, indicó que “se abocaron mucho al departamento y en el departamento no había nada”, ya que los hechos sucedieron en la vía pública. “Esto sucedió en la calle, y hay gente que vio, de una vez por todas acabemos con el famoso es un caso más, esto no va a ser un caso más, yo voy a llegar hasta el fondo”, dijo.

Por último, indicó que nadie le devolverá la vida de su hijo, pero no bajará los brazos hasta esclarecer el hecho para que no suceda nunca más. “No me van a devolver la vida de mi hijo, pero quiero que no suceda más, ni aquí ni en ningún lado”.