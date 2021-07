Marcharán en Salta y Tucumán para pedir justicia por la muerte del joven peluquero

Mientras la justicia avanza en la investigación por el crimen de Matías Ruiz, el joven peluquero de 27 años, que perdió la vida en inmediaciones al Parque San Martín, familiares y amigos realizarán una marcha tanto en Salta como en Tucumán, provincia de donde era oriunda la víctima.

Bajo la bandera de “basta de impunidad”, se concentrará mañana 20 de julio, a partir de las 10 horas, en la Basílica de Salta, y también en la Plaza Independencia del Jardín de la República.

Hace unos días se conoció un video que sería de los últimos minutos con vida del joven de 27 años. En las imágenes, aparentemente captadas por dos mujeres testigos del hecho, se puede ver a Matías sentado y esposado delante de un patrullero. “No me hagan nada, por favor, no me hagan nada”.

Al respecto, Juan Carlos, el padre de Matías, habló con InformateSalta y pidió la colaboración de aquellos que puedan aportar elementos de prueba.

Se espera la participación de organizaciones de derechos humanos de las provincias, familiares, amigos, conocidos, y de todos aquellos cuyos casos quedaron impunes.