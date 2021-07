“Por favor no me hagan nada”, la súplica del peluquero a la policía antes de fallecer

Matías Ruiz, un reconocido peluquero, murió el pasado martes en circunstancias que aún se tratan de determinar. Corría desnudo en inmediaciones del Parque San Martín cuando se desplomó y minutos después falleció cuando era trasladado al hospital.

Mientras avanza la investigación judicial, se conoció un video que sería de los últimos minutos con vida del joven de 27 años. En las imágenes, aparentemente captadas por dos mujeres testigos del hecho, se puede ver a Matías sentado y esposado delante de un patrullero.

“No me hagan nada, por favor, no me hagan nada, te prometo, por favor”, suplica el joven con voz entrecortada y agitada a los efectivos policiales que llegaron hasta el lugar. A su vez la persona que filma se pregunta por qué no llaman a una ambulancia. “Está desnudo, está todo desnudo”, dice una de las testigos.

Al respecto, Juan Carlos, el padre de Matías, habló con InformateSalta y pidió la colaboración de aquellos que puedan aportar elementos de prueba. “Aquella persona que vio, estuvo, pasó, transeúnte o no, o local o no, dentro de la cuadra de Urquiza, tiene total libertad en hablar y decir yo vi lo que pasó, no tienen que suceder más el yo no vi nada, hay mucha gente que está perdiendo la vida y no saben que pasó”.

El hombre aseguró que irá hasta las últimas consecuencias para probar que su hijo no falleció a causa de una sobredosis. “Vamos a llegar hasta el fondo, y van a tener que convencerme a mí y a todo un pueblo argentino, él no estaba a ese nivel de morir por consumo de drogas”, dijo.