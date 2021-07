La leona salteña Valentina Raposo hizo historia: marcó en los Juegos Olímpicos

En la segunda presentación del la Selección Argentina de Hockey, la jugadora nacida deportivamente en el club Popeye, Valentina Raposo, de 18 años, marcó su primer gol en los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón.

Fue de córner corto, luego de una falta en el área, para que "Las Leonas" venzan parcialmente a España 1-0.

La salteña, quien arrancó nuevamente de titular, aprovechó el buen momento del equipo dirigido por Carlos "Chapa" Retegui, y con un buen tiro, la envió directo al arco español. Luego la ventaja se amplío a través de Agustina Albertario y Noel Barrionuevo y el encuentro terminó 3-0 a favor de Argentina. El próximo rival, será China.

Días atrás, en exclusiva, Vale Raposo comentó a InformateSalta sus sensaciones de integrar el plantel. "La realidad es que mi sueño de chica siempre fue llegar a ser Leona, creo que nunca me hubiese esperado que se me dé tan rápido, ahora si obvio me gustaría jugar todos los torneos y partidos posibles con la celeste y blanca representando a la Argentina", destacó.

Cabe destacar que es la segunda salteña que luce la camiseta de las Leonas, tras el glorioso paso de Gabriela Aguirre en los juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Tras las medallas de bronce conseguidas en Atenas 2004 y Beijing 2008, y las de plata cosechadas en Sydney 2000 y Londres 2012, el seleccionado femenino argentino intentará alcanzar en Tokio el único título que le queda pendiente en el plano internacional.