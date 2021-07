Estados Unidos retiró a Simone Biles de la competencia de gimnasia por equipos tras un salto errático

Simone Biles encendió las alarmas del mundo en la final por equipos de gimnasia artística en los Juegos Olímpicos. Luego de un salto fallido, la máxima estrella de Estados Unidos se marchó a un costado con los entrenadores y quedó marginada de la competencia.

La deportista de 24 años todavía tiene cinco citas en su calendario olímpico más allá de esta competencia por equipos. “Simone Biles se ha retirado de la competición final por equipos debido a un problema médico. Será evaluada diariamente para determinar la autorización médica para futuras competiciones”, informó USA Gymnastics en sus redes. La atleta rompió el silencio tras el evento y dio detalles de lo ocurrido.

Biles llevó a cabo su rutina, pero no realizó el salto que había informado. Tras una caída irregular, la cuenta oficial de Tokio informó que estaba “siendo atendida por un entrenador” y que había abandonado el lugar. La estrella no realizó el calentamiento para las barras asimétricas y le dejó su lugar a Jordan Chiles. Cuando volvió a irrumpir en el Centro de Gimnasia de Ariake, Biles estaba con su campera y solo se limitó a celebrar la performance de su equipo.

El medio norteamericano USA Today, uno de los primeros que confirmó la situación, detalló sobre la escena: “Biles, visiblemente molesta, habló con una de sus entrenadoras personales, Cecile Landi, y la doctora del equipo, Marcia Faustin”.

La baja de Biles no estaba asociada a una lesión física sino a un “tema mental” que está atravesando. No es un detalle menor esta información sobre la figura olímpica. Simone se había sincerado en las últimas horas sobre cómo estaba afectándola la presión: “Realmente siento que a veces tengo el peso del mundo sobre mis hombros. Sé que lo olvido y hago que parezca que la presión no me afecta, pero maldita sea, a veces es difícil”.