Caso Gine: Declaró su nieto y dijo no recordar nada de lo sucedido

“No puedo creer que yo esté involucrado en esto, que haya pruebas en mi contra”, dijo Agustín Morales, nieto de María Leonor Gine y acusado de haberla asesinado el 28 de marzo en medio de una crisis de consumo problemático de estupefacientes.

Se trata de un caso que puso en vilo a los salteños por la violencia con la que la mujer fue asesinada en su departamento en el centro salteño. El joven en el último día de testimoniales pidió declarar, aseguró no recordar nada de lo sucedido y contó su historia de consumo.

Explicó que la semana en la que se cometió el crimen “ni comía” y salía a comprar pasta base a la mañana. Sabe que ese día fumó algunas pipas pero no recuerda si mezcló la pasta con alguna otra sustancia como psicofármacos o alcohol.

Dijo que de ese día tiene solo algunos “pantallazos” de cuando lo trasladaban en una camioneta de la policía hasta el centro de Contraventores. Pero no recuerda en qué momento lo detuvieron. Sabe que fue en Campo Caseros porque ese dato fue mencionado en el marco del proceso.

Contó que en otras ocasiones ya había perdido la noción de lo que hacía cuando mezclaba pastillas con alcohol. Todo comenzó a los 13 años cuando comenzó a consumir marihuana y alcohol como pasatiempo recreativo.

Después probó la cocaína pero “era llevadero”. El descontrol comenzó cuando empezó a relacionarse con personas que vendían estupefacientes, quienes le daban la sustancia a cambio de que él realizara algunas entregas.

A los 15 años, empezó a consumir pasta base y “se enganchó del todo” reconoció que eso fue “lo peor que le pasó en la vida”, porque a partir de ese momento se olvidó del mundo y terminó solo, porque es “una droga que te margina”. Confesó que para “bajar” el efecto de esta sustancia tomaba pastillas (psicofármacos), porque llega un momento en que “te falta el aire”.

Sostuvo que el dinero no fue un problema porque conseguía las pastillas con recetas falsas que les compraba a personas que se dedican a eso. Aseguró que nunca robó y que al dinero se lo daban familiares o vendía sus cosas (ropa y celulares) para conseguirlo.

Contó que se fue a vivir al departamento de su abuela Leonor a fines de febrero del año pasado porque, por su problema de adicciones, “venía rebotando” y en ningún lado estaba bien. Y ella fue la única “que le hizo el aguante” porque no lo quería ver “tirado”. Admitió que la plata que Gine le daba la usaba para comprar drogas, pero trataba de convivir de la mejor manera posible. “Cocinaba con ella, salíamos a tomar un café, jugábamos al Buraco y, mientras hacíamos todo eso yo tenía una pipa en el bolsillo y cada tanto me iba a fumarla al baño o a la pieza”, relató.

Reconoció que sabía que en la casa de su abuela había una caja fuerte pero él nunca la abrió ni le prestó atención. Afirmó que amaba a su abuela que era todo para él y que se sabía uno de sus nietos favoritos. “Del hecho no me acuerdo nada. No puedo creer que yo esté involucrado en esto, que haya pruebas en mi contra. Cuando caés detenido, desde el primer momento te aconsejan `hacete cargo´, así te dan menos años. Pero yo no tengo la imagen de mi abuela muerta”.

Tania Aguirre y Federico Detzel

Sobre los coimputados en la causa, Morales afirmó que a Tania Aguirre no la conoce y no recuerda haberla visto antes. Admitió que, a veces, cuando fumaba pasta base “se enroscaba” y terminaba con alguna mujer o persona trans.

Y sobre Detzel contó que se conocieron en un centro de rehabilitación para adictos. Después se distanciaron un tiempo y volvió contactarlo cuando iba a su barrio a comprar drogas. Dijo que Detzel no lo visitaba en el departamento de su abuela y que los únicos que lo hacían eran dos amigos de la infancia. Sobre la presencia de Detzel el día del hecho, sostuvo que solo recuerda haberlo visto cuando ambos estaban detenidos en sus pabellones.

Morales aseguró que él no incriminó a ninguno de los dos coimputados y que están presos “porque aparecen en las cámaras”.