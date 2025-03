Ex militar abusó de la hija adolescente de su mejor amiga: "Me llevó la mano a sus partes"

El acusado, que era considerado un miembro más de la familia, planeó el abuso casi a la perfección. La víctima, sin embargo, no se quedó callada y reveló lo sucedido a la psicóloga del centro de salud, quien sacó a luz la agresión sexual.

En el marco de un juicio abreviado, la jueza María Cecilia Flores Toranzos, vocal de la Sala IV del Tribunal de Juicio, dictó una condena de apenas seis meses de prisión para Marcelo Alejandro Risso, un ex militar de 51 años que confesó haber abusado de la hija adolescente de su mejor amiga.

El caso, a cuyos detalles tuvo acceso InformateSalta, surgió de la denuncia radicada el 27 de junio de 2019 por la madre de la víctima, de 14 años. La mujer reveló que tomó conocimiento del hecho por parte de la psicóloga, María Cecilia Chacón, quien cumple servicios en el Centro de Salud Nº56, de barrio Palermo.

La profesional, que casualmente también integra el gabinete psicológico del colegio Polimodal N°5159, al que asiste la menor, se presentó en la casa de la adolescente y le contó a su madre que su hija había sido abusada por su mejor amigo.

La psicologa del centro de salud fue a la casa de la menor y avisó a su madre

La acusación surgió de una sesión que Chacón tuvo con la menor, quien asistió al Centro de Salud angustiada por lo que había sucedido unos días antes, cuando el acusado, que había sido dado de baja del Ejército y es oriundo de la localidad de Apolinario Saravia, fue a su casa, en el barrio Divino Niño.

La denunciante, con gran asombro y pesar, sostuvo que Risso era su amigo de toda la vida, al punto tal que habían ido junto a la escuela primaria. Para la mujer era como un “hermano”, por lo que frecuentaba a menudo su casa y hasta se solía quedar a dormir allí.

Según el relato de la licenciada, Risso cometió el abuso de su hija en abril de abril de 2019. Fue un día que se apareció con una bolsa de choclos, ante lo cual la madre de la menor, salió a comprar quedo para así hacer humitas, propuesta que había hecho su amigo apenas llegó a la casa.

En la vivienda, en tanto, quedó la abuela de la familia, en la planta baja, en tanto que la hija, que había llegado de la escuela, estaba en una habitación de la planta alta, recostada en la cama, circunstancias en que Risso apareció y se acostó a un lado.

“Me besó en la boca”

En su declaración, la adolescente contó que “el mejor amigo de mi mamá abusó de mí. Paso una sola vez, en el segundo piso, en la segunda pieza, yo venía de clases de apoyo y me acosté en la cama después él se acostó”, señaló.

Cuando se acostó, el acusado no tardó demasiado en acercarse a la menor, a la que abrazó. “Me miraba y yo agachaba la cabeza, y después me besó en la boca y me dijo que estaba bien. Yo lloraba porque tenía miedo…me quede dura mirando, cuando me llevó la mano a sus partes y me dijo toca un poco”, relató.

En medio de llantos, la adolescente retiró su mano y se alejó. Dijo que estaba en shock, pues no esperaba que el acusado la besara de esa manera, con la boca abierta y mucho menos, que luego la obligará a tocar su pene, momento en que se levantó y se fue de la pieza.

Por este hecho, confesado por Risso, quien admitió su responsabilidad penal, la jueza resolvió condenarlo a 6 meses de prisión condicional por resultar autor del delito de abuso sexual simple, tal como se acordó en un proceso de juicio abreviado.

"Me besó en la boca...yo tenía miedo"