Las ventas siguen en caída libre y hay poca expectativa por el Día del Niño

El comercio en Salta está preocupado, las ventas no están repuntando, no son buenas y hace falta previsibilidad para lo que pueda venir en adelante, con sus trabajadores inmersos en la plena incertidumbre respecto a qué pasará e, incluso, con pocas expectativas para fechas fuertes como ser el Día del Niño.

Al respecto InformateSalta dialogó con Gustavo Herrera, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria quien amplió los detalles de la zozobra que se vive en la actividad manifestando primeramente que “el panorama es de falta de previsibilidad, el comercio está en una situación que no sabemos si van a aumentar las ventas, si aumentan los precios, si la gente sale a comprar o si va a retraerse… hay incertidumbre”.

A esto sumó que la inflación afecta en la gente ya que cuando se cobró el aguinaldo se pensaba que iban a reactivarse las ventas pero eso no pasó. "La incertidumbre que la gente tiene es si habrá aumentos de precios, si se estabilizan o no, entonces no sabe qué hacer”, aseveró Herrera.

Las vacaciones de invierno tampoco fueron de mucha ayuda ya que “el turista no viene a comprar ropa, zapatillas o electrodomésticos”, y si bien a principios de año se había notado una reactivación en las ventas “luego comenzó a bajar y hasta este momento estamos en el pico de descenso”, alertó el vicepresidente de la entidad.

“Para que se reactive la economía tiene que haber trabajo, los comercios trabajan cuando hay plata en la calle, pero cuando no hay, no se hace nada"

¿Las subas recientes en el dólar blue también afectan a la actividad? “Si bien la economía no se maneja por el dólar, es un indicador que la gente lo tiene en cuenta, si vos tenés plata para guardar compras dólares, y eso también es un error porque si tenés plata y necesitás comprar algo tenés que comprarlo, la inflación está por encima de lo que te da el dólar”, explicó Herrera.

"La gente ya hipotecó la tarjeta de crédito, con el Ahora 18 se vende menos”

Por último y de cara al Día del Niño a mediados de agosto, que siempre genera expectativa en las ventas, manifestó que si bien “es una actividad que moviliza, hay que ver cuánto hace al valor del ticket para esos días, porque para el Día del Padre y los otros días festivos no se movilizó la balanza”, lamentó para concluir.