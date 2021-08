El intendente de Chicoana negó acusaciones de sorteos "truchos"

Recientemente por medios del interior provincial estuvieron circulando noticias en las cuales se apuntaban al intendente de Chicoana, Esteban Ivetich, a quien acusaban de “sorteos truchos” los cuales adulteraban, según estos medios.

¿Qué decían estas publicaciones? Que Ivetich había sido grabado mientras “arreglaba” los ganadores del sorteo de microcréditos para emprendedores, los cuales contemplan montos de hasta $50.000.

Al respecto de esta situación y en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- Ivetich dialogó sobre esto negando cualquier manipulación de sorteo, apuntando a la información errónea que se difunde en su contra y aclarando qué fue lo que pasó en el video.

En #LaMañanaDeCNN por la 94.7, Esteban Ivetich | "Lo que se viralizó es una fake news. Es mi voz, pero la información está sacada de contexto. El plan cuenta con un sistema de sorteos de seis adjudicaciones, con dos que se realizan de forma directa, y cuatro por sorteo" — CNN Salta (@CNNSalta) August 2, 2021

“Esa es una noticia falsa, está sacado de contexto, es un hecho real, soy yo y es mi voz, estoy con el secretario de Agricultura, tenemos un programa de microemprendimientos municipales donde sorteamos $300.000 todos los meses divididos en seis microcréditos”, enumeró algunas cuestiones primeramente.

“¿Qué vino pasando? Por ahí quedaban acumulados emprendedores con 6 meses y era muy larga la espera, entonces decidimos dividir el sorteo en 2 partes, de los 6 (microcréditos) tomamos 3 para sortear en emprendedores con una antigüedad mayor a 6 meses y 4 para el resto”, explicó Ivetich quien agregó que al hacerse el sorteo (el video en cuestión) “estábamos viendo las planillas, vemos que hay solos 2 emprendedores con más de 6 meses y 2” de los otros, entonces “la adjudicación fue directa”.

“Como se ve en el video original, sacamos las dos bolillas y nombramos a los adjudicados; esto es una falsa noticia por el mismo locutor que me amenazó en la vía pública”

Aclarados los tantos y desmentidas las viralizaciones, Ivetich anticipó que “obviamente” hará las presentaciones pertinentes a la Justicia ya que esta falsa información “perjudicó a un programa de fondos propios, 3 millones venimos repartiendo a tasa cero en 24 cuotas, es lamentable y son cosas que me sacan”.

Dicho esto el jefe comunal apuntó a la oposición en Chicoana la cual “viene haciendo presentaciones falsas, en el Concejo la mayoría es opositor y es difícil la aprobación de presupuestos para obras, hay partidas sociales que no me quieren aprobar, presentó proyectos para obras y me los tienen parados 4 meses”, señaló algunas dificultades recordando que irá a juicio contra un concejal por problemas con él.

“Queremos que termine esta vieja política, que hoy es manchar por las redes, solo hay que defender las verdad y eso voy a hacer”