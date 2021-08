"Antes de indultar a Milagro Sala, que me peguen un tiro en la cabeza"

El gobernador de Jujuy consideró "imposible" una eventual liberación de la detenida piquetera y con varias causas encima. Y recordó que la líder de la agrupación Tupac Amaru "tiene cuatro causas que ya tienen condena, que tienen que ver con violencia y con corrupción".

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, consideró hoy "imposible" una eventual liberación de la detenida dirigente social Milagro Sala y agregó: "Salvo que yo la indulte, lo que no voy a hacer, antes que me peguen un tiro en la cabeza, no la voy a indultar".







En este sentido, el mandatario provincial recordó que la líder de la agrupación Tupac Amaru "tiene cuatro causas que ya tienen condena, que tienen que ver con violencia y con corrupción".

"La liberación de Milagro Sala es imposible, salvo que yo la indulte, lo que no voy a hacer, antes que me peguen un tiro en la cabeza, no la voy a indultar", les dijo a Máximo Kirchner y funcionarios nacionales según declaraciones formuladas esta mañana a Radio Mitre.

Morales reclamó "terminar con el relato" y aseguró que desde su casa, donde cumple arresto domiciliario, Sala "sigue organizando hechos de violencia".

"Como sucedió en Campo Verde, que en un audio encuentran que ella da las órdenes", explicó Morales sobre el episodio en que resultaron heridos diez policías antes de un acto político del mandatario jujeño.

Sala se encuentra detenida desde comienzos de 2016. Sin embargo, desde 2018 está bajo el régimen de arresto domiciliario en Jujuy. Está condenada por dos causas: por un escrache contra Morales y por la causa conocida como "Pibes Villeros", por la que debe cumplir 13 años de prisión.

Militantes kirchneristas realizan periódicas marchas en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar la liberación de la polémica dirigente social, aduciendo que está presa por motivos políticos.

"No voy a ir contra los hechos de violencia y corrupción en Jujuy. ¡Les robaron a los pobres! Que no metan presión con este tema", pidió Morales.