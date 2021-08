Desde la CTA aseguran que el paro docente "es netamente político"

Así lo analizó Fernando Mazzone, titular de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) y asesor de la Asociación Docente Provincial (ADP), quien señaló que es la medida de fuerza es llamativa porque “estamos a 15 días de las elecciones y se tergiversan muchas cosas y se desinforma”.

El docente manifestó que “hay una situación de conflicto que se va a subsanar en los gremios con las elecciones. Si bien yo integro la mesa de la intergremial, no estoy de acuerdo con este paro. Nosotros activamos la cláusula de revisión salarial del mes de julio que estaba contemplada en el decreto 241, logramos adelantar el 5% a julio y otro 5% a agosto. Con el aumento de julio los trabajadores van a cobrar un incremento del 15%”.

Mazzone analizó que estando a 15 días de las elecciones, se tergiversan muchas cosas y se desinforma. “En ningún momento se dijo que el aumento que va a llegar en agosto al 36% es lo único de este año. CTERA ya solicitó la reapertura de paritarias por lo tanto nosotros también vamos a reabrir las paritarias para los últimos meses del año teniendo en cuenta que la inflación se va a ubicar entre un 45% y un 50%. Hay un compromiso del presidente y del gobernador que el salario no puede perder a la inflación".

En Salta ayer tenían que volver los alumnos a las aulas después de prorrogar una semana más las vacaciones, sin embargo una parte del sector docente lleva a cabo un paro de actividades teniendo como principal demanda el inmediato tratamiento de lo que resta de las paritarias 2021. De acuerdo a los distintos relevamientos, en la jornada de ayer hubo más de un 60% de adhesión.

“No lo entiendo al paro. Con el adelanto a julio, un maestro de Salta con 10 años de antigüedad se va a colocar en el primer lugar del país. En este contexto de pandemia donde los chocos perdieron las clases presenciales el año pasado, realmente no estoy de acuerdo con la medida, creo que se les debe brindar la educación a los chicos, los chicos no pueden ser rehenes de algo que no entiendo que es lo que reclaman”, dijo en FM Aries.