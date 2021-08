Escándalo: dos participantes de La Voz se dijeron de todo tras una batalla

Una situación inesperada se vivió en la última emisión de La Voz Argentina (Telefe) entre dos de las participantes más destacadas del certamen. Se trata de Esperanza Careri y Jéssica Amicucci, quienes compitieron en una batalla en la que interpretaron “Love on top”, uno de los grandes éxitos de Beyoncé. Al momento de la devolución, el jurado enumeró varios errores graves en su dueto y eso motivó a que las jóvenes empezaran a intercambiar reproches en la pista.

La primera coach en describir su malestar por una presentación que estuvo por debajo de las expectativas fue Lali Espósito. “Honestamente creo que ‘La Batalla’ no funcionó, son dos voces muy geniales pero ninguna se lució. Lo bueno es que creo que estuvieron parejas en los errores y eso puede hacer que la balanza vaya para cualquier lado”, advirtió.

A su turno, Ricardo Montaner remarcó cuál fue el error que más le preocupó: la desafinación. “Hubo momentos en los que me costó encontrar la melodía. Durante una buena parte de la canción, Jéssica cantó en otro tono. Lo peor fue cuando les tocaba cantar juntas, ahí es donde fue como una especie de avalancha de errores. Creo que Esperanza es la que menos veces se equivocó”, analizó.

Siguiendo con las críticas, Soledad Pastorutti lamentó que no se hayan puesto de acuerdo para lucirse en los momentos que correspondían: “Son dos grandes voces solistas, pero hay una cosa que no entendieron: si bien ‘La Batalla’ está planteada en un ring, lo que les hubiese servido a las dos es hacer un dúo. Jéssica fue la que más errores cometió, pero creo que también es la que más intentó cantar a dúo”.

Al ser dos integrantes de su equipo, Mau y Ricky se mostraron muy insatisfechos con lo que vieron sobre el escenario. “Si hubiesen cantado como hoy en la audición a ciegas, no nos hubiésemos dado vuelta ninguno. Para la persona que se quede, de ahora en más, esto va a ser un ejemplo de superación. Me parte el corazón porque esta para mí era nuestra batalla estrella”, manifestó el mayor de los hermanos.

Luego de las palabras de su coach, Amicucci reveló un detrás de escena inesperado: “¿Puedo decir algo? Yo no estoy acostumbrado a cantar en esa tonalidad. Y fue muy duro trabajar, voy a ser honesta. Si estaba muy nerviosa fue por eso, fue muy difícil trabajar juntas. Hubo dos ensayos en los que no quiso cantar, yo canto igual aunque esté enferma”.

Al escucharla, Careri explicó por qué su preparación no fue la ideal: “Soy muy alérgica y cuando llegué a Buenos Aires estuve sin voz y Feli, que es la persona que nos asesoraba, me dijo ‘prefiero que no cantes en estos primeros ensayos’ porque después tuvimos dos más. Son muchos días lejos de mi casa, después lo único que hice fue repasar la canción”.

Frente a esa situación, Lali indagó un poco más en el conflicto: “¿Pero la llamaste a ella por lo menos para repasar la canción aunque sea a distancia?”. Y esa pregunta, solo puso el dedo en la llaga. “Le dije, pero me dijo que prefería no hablar conmigo”, contestó la participante.

Tratando de que los trapitos queden atrás, Ricky apuntó contra Jéssica: “Lo que opino yo es que por más que ella no haya querido cantar, las partes en la que desafinaste estabas sola”. Tras esa esa observación, Mau acotó: “Yo sé que ustedes dos son dos buenas personas. Y entiendo que en esta profesión, cuando pisan la pista, sienten que están peleando por su vida. Pero aquí hay dos opciones: uno la pasa como el cu... y se lo toma mal o entiende cuáles son las cartas que le tocaron. Si uno decide aprovecharlo, cool”.

Una vez que terminó esa dura devolución, la dupla de reggaetón anunció quién sigue en carrera. “La persona que va a continuar con nosotros para demostrar que merece estar aquí, y que podría ser uno de los finalistas si cambia su actitud en 180 grados, es Esperanza”, avisó. Un consejo que la joven tomó al instante. “Te juro que voy a cambiar y voy a hacer lo mejor”, le dijo.

Parecía que Amicucci se iría con más pena que gloria, pero el mayor de los Montaner apretó el botón rojo para robarla y sumarla a su team. “Si yo estoy sentado aquí, creo que es porque alguien alguna vez me dio una segunda oportunidad. Entonces, ¿cómo no lo voy a hacer yo? ¡Bienvenida!”, concluyó. /TN