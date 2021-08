Más de 2500 gauchos rendirán este domingo su homenaje a Güemes

Finalmente llega el día: será este 8 de agosto cuando los gauchos podrán ponerse sus botas, sus sombreros, ensillar sus caballos y salir en galope –aunque distanciados, obviamente- para poder rendir el tan anhelado homenaje al general Martín Miguel de Güemes, con la marcha patriótica que realizarán por la ciudad de Salta.

Cabe recordar que esta marcha será en reemplazo del desfile que las agrupaciones y fortines querían realizar el pasado 17 de julio para el bicentenario del fallecimiento del prócer, fecha histórica que se vio manchada por la controversia política y que no dejó a los gauchos rendir homenaje al héroe, como así por la negativa del COE para que desfilaran.

No obstante este 8 de agosto está previsto que a las 9.30 sea la concentración de los gauchos en el Campo de la Cruz, desde donde partirán recorriendo la ciudad de Salta pasando por distintos puntos hasta llegar al monumento a Güemes y de ahí retornar al punto de partida.

“La concentración se hará en el Parque de la Cruz, ahí solo se entonarán los himnos nacionales y de Güemes para iniciar la marcha pero no habrá discursos ni nada más, no se va a detener en ningún lado, no se hacen fogones, Guardia bajo las Estrellas ni nada”, supo señalar a InformateSalta el vicepresidente de la Agrupación Tradicionalista, Julio De los Ríos.

La marcha bajará por avenida Sarmiento, seguirá por avenida Belgrano bajando por plaza 9 de Julio y luego irá en dirección al parque San Martín, para subir por avenida Uruguay al monumento a Güemes y tras el saludo al bronce del prócer retornarán al campo de la Cruz. Por esto habrá 33 cortes de calle y 9 retenes, como parte del operativo de seguridad vial.

Por su parte el presidente de la entidad, Francisco Aráoz, compartió a FM Profesional más datos de la marcha. “Calculamos alrededor de 2500 gauchos, desfilarán con el protocolo aprobado en febrero que es el que se usa hace 76 años más el uso del barbijo”, indicó Aráoz agregando que “serán 6 kilómetros, pasando por los monumentos a Belgrano, San Martín y Güemes, durará entre 1.30 y 2 horas despendiendo la fluidez del tránsito”.

Algo no menor es la vacunación, ya que se requirió que la mayoría de los asistentes posibles estén inoculados contra el COVID-19. “La vacunación no es obligatoria pero para esta marcha a los gauchos se les aconsejó y se les solicitó que vengan vacunados”, subrayó Aráoz al respecto.

Además del número de participantes, se prevé la llegada de fortines y delegaciones de distintas parte de la provincia, como ser Payogasta, Isonza, Amblayo, por citar algunos ejemplos.