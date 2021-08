Fernández sobre las visitas a Olivos: "Las personas que ingresaron no son amigos, trabajan con Fabiola"

El presidente, Alberto Fernández, rompió el silencio respecto a las visitas a la Quinta de Olivos durante el confinamiento total del 2020 por la pandemia del coronavirus y aclaró que "las personas que ingresaron" no son sus amigos.

En declaraciones radiales el mandatario fue primeramente consultado por sus encuentros con el empresario Chien Chia Hong, a quien habría beneficiado económicamente, y las negó rotundamente.

"No es una persona de mi amistad, sólo acompañaba a Sofía, que trabaja en la Secretaría General en tareas junto a Fabiola, lo he visto dos veces en mi vida, me enteré que tenía una empresa cuando leí la nota", sostuvo Fernández.

En el mismo descargo aclaró que el 2 de abril no festejó su cumpleaños sino que las personas que ingresaron lo hicieron para mantener acuerdos con la primera dama, se desligó de cualquier tipo de contrato que el hombre en cuestión haya firmado y se manifestó indignado "de tener que explicar una mentira".

"Las personas que ingresaron no son amigos míos, trabajan con Fabiola. Hicieron una cena de trabajo, no estuvieron conmigo. No hay ningún amigo mío", lanzó en concreto.

En la misma charla radial, el presidente se dirigió a la oposición y dijo: "La discusión es 'quién entró a Olivos' cuando yo tuve que trabajar en Olivos porque la pandemia así lo recomendaba. Y sí, seguí trabajando. Y sí, recibí un montón de gente. Y a nadie el pregunté de qué partido político venía. Seguí trabajando, sí".