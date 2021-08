Desgarrador relato de la asistente de Diego Maradona: “Lo vi rezar arrodillado, pidiendo ser feliz”

La muerte de Diego Maradona en noviembre del año pasado, abrió un montón de frentes que dejaron en evidencia la soledad que había en su vida a pesar de estar rodeado siempre de muchas personas. A raíz de esto, en LAM invitaron a XXXX, quien fuera la asistente de Diego en Dubai y también, en Buenos Aires por algún tiempo.

Entre todas las cosas que dijo, se destaca lo siguiente:

- "En Dubai estaba muy bien cuidado y controlado. Yo lo llevaba al médico y también venían a verlo a casa".

- "Diego era una persona muy inteligente y se daba cuenta que a su alrededor pasaba algo. Una vez me llamó y me pidió que le contara lo que pasaba... que notaba que había algo peor no sabía qué. Repito, era muy inteligente y había cosas que las sabía aunque las dejaba pasar".

- "Una vez tuvo un pico de presión y casi se muere. Llegué a la casa antes de mi hora y me dijeron que lo dejara dormir. Eran las 7 de la mañana. Voy a verlo y se estaba moviendo, prendo la luz y le veo la boca torcida... me dijo que estaba bien pero que le dolía la cabeza, le tomé la presión y tenía 25. No lo podía creer".

- "Diego Jr. y Jana tenían vía libre para verlo a Diego pero no ocurrió así con sus otros hijos ya que no se llevaban bien con los que estaban a su alrededor o con la persona que él estaba en ese momento (Oliva)".

- "Dalma es la más cuida, la que le hablaba como una hija preocupada le puede hablar a un padre. Quería que viera cosas, que se diera cuenta. Gianinna era la más compañera, amiga de Diego, más tranquila y permisiva. Jana era muy dulce, siempre la vi más expectante, observando a su papá porque compartió menos y creo que es normal, eso de no querer decir ni hacer nada que lo pueda enojar".

- "Escuché a Morla decir que Rocío fue el amor de la vida de Diego.... yo creo que la quiso pero porque él tenía necesidad de cariño... le faltaba eso".

- "Una vez lo vi a Diego rezando arrodillado, pidiendo ser feliz".

- "Es cierto lo que contó Gianinna del día que Diego se ahogó mientras comía, yo estaba en la cocina y escuché unos ruidos. Fui y estaba al lado de Stéfano, su amigo, pero nadie lo ayudó".

- "Una vez me ofrecieron plata, una casa y un auto para ser la novia de Diego".

- "Diego quería mucho a Matias Morla, le tenía confianza absoluta y cada vez que tenía que tomar una decisión, lo consultaba y por lo general, Morla lo convencía".

- "Cuando tomaba se ponía melancólico, extrañaba, lloraba... se enojaba también. Cuando estaba bien, le encantaba recordar cosas de su infancia".

- "Una vez me dijo que estaba seguro de que las únicas personas que lo habían amado eran sus padres, su nieto Benjamín, Dieguito Fernando y el nieto en camino,,, el hijo de Diego Jr. Él tenía un enojo con los hijos pero nunca dejó de amarlos". /Pronto