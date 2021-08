La furiosa reacción de un profesor al ver fotos de Marcelo Tinelli y Carlos Menem: “Me duele mi patria”

La furia en plena clase de un docente de un secundario mendocino se volvió viral. El profesor Carlos Pincolini, titular de la cátedra Formación Ética y Ciudadana de 5° año del Colegio San José de los Hermanos Maristas, estalló de bronca al ver fotos del conductor televisivo Marcelo Tinelli y del ex presidente Carlos Menem.

Al ingresar este viernes al aula, Pincolini se encontró con las imágenes proyectas en el pizarrón. Sin darse cuenta de que lo estaban grabando, el docente comenzó a quejarse y aseguró que no continuaría con la clase si no sacaban las fotos.

"No puedo dar clases con estos reverendísimos hijos de put... acá. O me lo sacan o me lo sacan, chau chicos, me voy a mi casa", dijo y golpeó el puño contra el escritorio.

"No me banco a esta mierda. Este (señalando a Menem) es responsable de lo de Río III, se van a enterar quién es. La explosión de Río III es responsabilidad de Menem", lanzó el profesor en el video que corrió por los chats de alumnos y profesores, y fue publicado por el diario Mendoza Post.

Ante la sorpresa de los alumnos, que no entendían por qué tamaña reacción, continuó: "No es joda, carajo. Me duele mi patria, ¿quieren que se los diga así? Hay gente que se caga en la patria. ¡Yo no! Me enseñaron a respetarla. Me voy a morir respetando mi patria. Vayan a Río III. Emir Yoma, cuñado de este cul... Emir Yoma, hermano de Zulema Menem. ¿Quieren que les cuente todo? Hizo estallar el polvorín de Río III, hablen con un militar. Ni se les ocurra ir a Río III, Córdoba, hablar de Carlos Menem", siguió.

El colegio San José de los Hermanos Maristas, ubicado en el oeste de la Ciudad de Mendoza, frente al country Dalvian y en las inmediaciones del parque general San Martín, es uno de los colegios católicos más importantes de la provincia cuyana.

La institución cubre desde el nivel inicial al universitario. En su ideario, publicado en su página oficial, los directivos de la institución señalan: “Somos educadores cristianos que trabajamos en una escuela marista, con un estilo, una manera de ser y de hacer que inspira todos nuestros actos. No nos podemos dejar guiar sólo por pensamientos subjetivos. Hay unas pautas que nos ayudan y nos sirven de guía tanto dentro como fuera de la escuela: ser sencillos, vivir los valores del Evangelio, tener espíritu de esfuerzo y de superación constantes, actualizarnos profesionalmente. Todas estas actitudes básicas nos identifican como educadores maristas”.