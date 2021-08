Atención: Personas de riesgo no están exceptuadas de votar en las elecciones provinciales

Este domingo los salteños volveremos a las urnas en unas elecciones inéditas atravesadas por la pandemia del Coronavirus. En medio de la emergencia sanitaria, con protocolos de bioseguridad rigurosos, los salteños deberán elegir a los próximos concejales, diputados, senadores y Convencionales Constituyentes. Sólo en Aguaray elegirán intendente.

Según estableció la Cámara Nacional Electoral para los comicios nacionales (12 de septiembre las PASO y 14 de noviembre las generales) las personas que integran los grupos de riesgo, así como quienes estén en aislamiento por Covid-19 o que tengan síntomas compatibles, al igual que los “contacto estrecho” de otro contagiado, estarán autorizados legalmente para no votar.

En Salta la realidad será diferente. El secretario del Tribunal Electoral de Salta, Pablo Finquelstein, explicó en InformateSalta que “nuestra normativa marca es que todas aquellas personas que se encuentren a más de 100 kilómetros de su lugar de votación están exceptuadas de la obligación de votar, electores mayores de 70 años, jueces y auxiliares que estén trabajando el día de la elección y quienes estén enfermos o imposibilitados físicamente o por alguna situación de fuerza mayor”.

El funcionario aclaró que para las elecciones legislativas provinciales que tendrán lugar el domingo, las excepciones son solamente las que marca la ley, no hay nuevas excepciones en relación a la pandemia, es decir, que embarazadas, diabéticos y personas de riesgo deben ir a votar. “En la medida en que se respeten todos los protocolos no va a haber inconvenientes. Cualquier situación de riesgo no es una justificación para no cumplir con la obligación de votar”, dijo.

Todas las circunstancias que justifican la no votación se deben acreditar ante el Tribunal Electoral dentro de los 60 días posteriores a la fecha de la elección.