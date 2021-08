Una pareja tucumana se dedica a probar y puntuar telos de su provincia

En la provincia deTucumán hay una variedad de opciones para elegir cuando de hotel por turnos se trata, y para evitar malos momentos o para saber qué esperar en el espacio elegido, existe una pareja de aventureros sexuales que te facilitan la elección: los chicos de “Telo Reseño”.

Basta con ingresar a la cuenta de Instagram de “Telo Reseño” para darse cuenta de que la necesidad de informarse sobre las comodidades y novedades que ofrecen los distintos hoteles alojamiento en Tucumán es grande, y por eso tienen más de 25 mil tucumanos y tucumanas que los siguen en las redes sociales.

Alejandro y Martina están juntos hace algunos años, pero una salida en el 2019 que terminó con la búsqueda de un hotel alojamiento fue el detonante a comenzar este proyecto: “La idea arrancó una vez que salí con Martina a comer, nos fuimos a un restaurante de Yerba Buena. Ella me mostraba una cuenta de Instagram que reseñaba comidas. Se nos dio por ir a un telo, cuando fuimos a buscarlo, básicamente nos pasó que no encontrábamos, ya habíamos conocido El Privé que es como el clásico que todos quieren conocer aquí. Vimos que no había una página detallada sobre cómo eran, si tenían cochera, fotos de las habitaciones, y ahí decimos ‘che, cómo no hacemos una página en donde la gente pueda entrar y ver’.

Y el criterio que esta pareja escoge para reseñar su experiencia en los hoteles por turno, son: cama, habitación, baño, privacidad, limpieza, estacionamiento, extras y relación precio-calidad. Con estos criterios es que cada posteo que realiza la pareja (que manejan las redes en conjunto) termina en una serie de debates entre quienes los leen.

Pero Alejandro y Martina se manejan como todos unos críticos profesionales, ya que pese a que han sido invitados por numerosos moteles a probar sus habitaciones, la única vez que han accedido han optado por ir en un horario poco esperado y sin anunciarse, para que no tengan tiempo de prepararse, por lo tanto, sus reseñas son 100% sinceras.

“Vamos a todo tipo de lugares, al principio íbamos a los que encontrábamos en Google. Cuando empezó a crecer y la gente nos empezó a seguir ya íbamos a donde nos daban la dirección. Hay telos que son muy lindos y otros que son inmirables. Normalmente los más caros son los más lindos, pero podemos decir que en la franja intermedia de precio y de calidad varía bastante. Pero quiero aclarar que las reseñas son por habitación, ya que todos los hoteles alojamiento ofrecen distintos tipos de habitaciones”, le cuenta Alejandro a eltucumano.

A pesar de la gran cantidad de opciones que se ofrecen para las parejas tucumanas, el mejor concepto que queda a esta pareja es el de aquellos lugares que cumplen con los estándares de limpieza: “Puede ser muy lindo y muy bien diseño, pero si está sucio te quita todo”.

Actualmente en la cuenta de Instagram (@teloreseno) que maneja esta activa y encendida pareja no solamente hay reseñas de habitaciones de telos, sino que también se habla de sexualidad, experiencias, confesiones y más. Un servicio gratuito a la comunidad. Si querés colaborar con el proyecto de los chicos, podés pagarle a través de la App “Cafecito”.