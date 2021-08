La "Lista 3" radical cerró campaña mirando de reojo hacia 2023

A horas de concluir la campaña electoral y el inicio de la veda, rumbo a los comicios legislativos provinciales que se celebrarán este domingo en la provincia, los integrantes de la histórica Lista 3 de la Unión Cívica Radical, con la participación de sus candidatos Bernardo Solá (quien se postula para senador), Rubén Correa (diputado), María Castañares (convencional) y Alberto Salim (concejal).

En ese contexto y en diálogo con InformateSalta por Canal 9 Multivisión, Salim se mostró contento con lo vivido en este mes, como así confiado en obtener el apoyo de la ciudadanía. “Fue una ardua campaña donde caminamos las calles con los vecinos que nos alentaron que nos iban a acompañar, diciendo que están cansados de votar a los mismos, cansados que les mientan”, manifestó.

A esto agregó que desde la lista radical “venimos a dar un mensaje de esperanza, asumimos un compromiso, una marcha que comienza ahora hasta cambiar la sociedad, llegar al 2023 con un gobierno radical”, dijo la motivación que tienen.

Ya sobre su participación como candidato a concejal, reclamó que “hay un Concejo diferente al que yo participé en 2015-17 donde había pluralidad de voces, debate, trabajo en comisiones; hoy vemos que está constituido por un 80% del mismo sector oficialista”.

A esto Salím endureció sus críticas al decir que en el cuerpo deliberativo capitalino “no hay diálogo, no hay debate, no hay confrontación de ideas, solo peleas y hay un municipio ausente de la vida ciudadana, de los problemas de la sociedad”, lamentó.

“Debemos tener un Concejo donde haya un control de Ejecutivo, que redireccione los recursos hacia los problemas de la gente”