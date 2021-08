“El Presidente no jodió a nadie”: el descargo de Santiago Cafiero por el escándalo de la fiesta en Olivos

A pesar de haber admitido en un primer momento que la fiesta en Olivos “fue un descuido”, este sábado el jefe de Gabinete Santiago Cafiero trató de justificar el escándalo: “Tenemos que dejar en claro esto: el Presidente (Alberto Fernández) no jodió a nadie”.

Las declaraciones del ministro coordinador fueron realizadas en la ciudad entrerriana de Concordia, donde recorrió obras de agua y saneamiento. Además dijo que “a la gente le debemos todas las explicaciones y las estamos dando”, pero advirtió que no así “a la oposición negacionista, que endeudó al país por 100 años”.

En este sentido, Cafiero resaltó: “Ellos fueron a liberar a Formosa y hacer marchas de contagio que luego suscitaron aumentos de contagios y muertes. Eso es necesario remarcarlo”.

Durante una visita a la mencionada ciudad de Entre Ríos, el jefe de Gabinete agregó: “Hay una necesidad de parte del Presidente de explicar que hubo un error, una equivocación, pero él siempre va a estar trabajando para los argentinos y argentinas”.



La foto del 14 de julio. Unas 12 personas junto al Presidente, sin barbijos ni distanciamiento social.

Alberto Fernández trató el viernes de disculparse por el escándalo de la fiesta en Olivos y señaló que la celebración de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez “no debió haberse hecho” el 14 de julio del año pasado, y prometió que “no va a volver a ocurrir”.

“El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho. Definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho, y lamento que haya ocurrido”, subrayó el mandatario.

Durante un acto en el partido de Olavarría para anunciar la ampliación del Régimen de Zonas Frías, precisó: “Mirado en retrospectiva, debí haber tenido más cuidados que evidentemente no los tuve. Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir”.

Sobre la solicitud del fiscal federal Ramiro González de que Casa Militar le envíe el registro con todos los detalles sobre quiénes ingresaron a la residencia presidencial durante la cuarentena, el jefe de Estado: “Alguna vez llegó un pedido para ver quiénes ingresaban a Olivos, y nosotros hicimos público ese pedido y no ocultamos nada. Gracias a Dios nada debo ocultar de mi vida personal, absolutamente nada”.

De esta manera, el Presidente realizó su descargo luego de que se conociera una foto junto a la primera dama y un grupo de amigos en la Quinta de Olivos.

En la imagen filtrada, que data del cumpleaños de Yañez del 14 de julio de 2020 -cuando la primera ola de coronavirus se acercaba a su pico- la pareja presidencial posa sin barbijo junto a una decena de comensales alrededor de una larga mesa, sin respetar la distancia mínima obligatoria entre ellos, de acuerdo a lo dictado por el decreto que se encontraba vigente. /TN