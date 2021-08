¡No saques toda la basura!: Hoy solo se hará recolección de residuos secos

Ayer, 16 de agosto comenzó la implementación del sistema de clasificación selectiva de residuos. A partir de esta propuesta de la Municipalidad de Salta se empezó a realizar una recolección diferenciada en los domicilios de todos los barrios de la ciudad.

La recolección de residuos secos iniciará hoy, y tendrá lugar cada martes y jueves, ya que los demás días (lunes, miércoles, viernes) estarán destinados al retiro de residuos húmedos. Los operarios harán la recolección respetando los horarios habituales que tienen en cada barrio.

Es importante recordar qué elementos son considerados residuos secos y cómo acondicionarlos para que se encuentren aptos para el reciclaje.

¿Cuáles son los residuos secos?

Papel, cartón, tetrabrik, vidrios, latas y envases plásticos medianos. Siempre deben estar limpios y secos.

¿Cómo acondicionarlos?

A la hora de disponer los residuos se podrán usar bolsas o cajas. Cada vecino deberá disponerlos limpios, secos y sin restos de alimentos o líquidos. En el caso de los envases plásticos deben estar compactados para disminuir su volumen. Una vez clasificados deberán ser colocados en la vía pública para su recolección domiciliaria.

Cabe destacar que para los gastronómicos de áreas turísticas (plaza 9 de Julio- paseo Güemes, Balcarce y Los Poetas) se mantendrán los dos servicios diarios y se sumara un tercero los días martes y jueves para residuos secos.

El objetivo de Salta Separa es disminuir el impacto ambiental negativo de los residuos en la forma tradicional, para convertirlo en un elemento útil a través de la separación que cada vecino deberá hacer en su hogar.

Para tener en cuenta

Al respecto de este programa el móvil de InformateSalta dialogó con su vocera, Emilia Sanin, quien enfatizó a los vecinos cuáles son los desechos que entran en las categorías. “Son desechos secos botellas de plástico o vidrio, papel de diario, de revistas o fotocopias que nos quedaron, latas de conserva, los saché de leche y recipientes de jugos, los aerosoles que hayamos terminado de usar, y hasta maples de huevos”, por citar algunos ejemplos.

Algo que resaltó Sanin fue la importancia que estos residuos para su reciclado “estén limpios y secos, que a la botella no le quede un líquido que después moje al resto y los vuelva basura; el contenedor donde viene la pizza, cuando la terminamos no le queda grasa o queso, es seco, pero si le queda salsa ya es húmedo, también los pañuelos con los que me limpio o me suena la nariz”, explicó.