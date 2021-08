Estrada renunció a su cargo en Nación para ser candidato en las PASO

De cara a las elecciones PASO del próximo 12 de septiembre, Emiliano Estrada, hasta hoy subsecretario de Relaciones con Provincias en el Ministerio del Interior de la Nación, en CNN Salta, confirmó su dimisión al cargo con motivos de su precandidatura a diputado nacional por el Frente de Todos.

A diferencia de la decisión adoptada por el delegado en Salta de la Oficina Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, Jorge Guaymás, quien advirtió que renunciaría solo si gana en las PASO, el ex ministro de Economía prefirió no especular y abocarse de lleno a la campaña.

Estrada indicó que el 13 de agosto presentó su renuncia bajo el convencimiento de que la sociedad pide gestos. "La elección provincial hizo que la nacional tuviera que esperar, el lunes arranqué la campaña y el viernes presenté la renuncia", dijo.

"Puedo perder la interna, no importa, estoy convencido y por eso renuncié"

El ahora ex funcionario nacional comentó que se dedicará de lleno a recorrer toda la provincia para hacer llegar su propuesta. "No tengo tiempo para dedicarme más que a esto, y no estoy a favor de las especulaciones".