PASO: Estrada apeló a su conocimiento para representar a Salta y resolver sus problemas

Han pasado las elecciones provinciales legislativas y ahora las urnas se preparan para las Primarias Abiertas y Obligatorias previstas para el próximo 12 de agosto, cuando se elijan los candidatos para participar en los comicios nacionales de noviembre.

En ese contexto y visitando los estudios de CNN Salta -94.7 MHZ- el precandidato a Diputado Nacional por el Frente de Todos, Emiliano Estrada, analizó cómo está atravesando la campaña rumbo a las urnas y cuáles son los ejes que preocupan a la provincia, apelando a su experiencia y capacidad para resolver los problemas.

En primera instancia dijo que es necesario “pensar en ´términos de Salta’ y no hacer magnificaciones en términos nacionales, la política se analiza desde la centralidad nacional, uno va viendo que hay mensajes de la campaña nacional que no se aplican en Salta, con restricciones más duras en comercio o en escuelas y Salta no tiene nada que ver en su idiosincrasia”, aseveró Estrada en primer lugar.

A esto sumó su reconocimiento en cuanto la sociedad está “enojada con el sistema de representación, que está en temas que no tienen que ver con la agenda” de preocupación de los vecinos. “Estoy convencido que la única forma de transformación es con gente que se haya formado, (están quienes) llegan a hacer pasantías, están aprendiendo y son ellos quienes tienen un reclamo muy fuerte: sientensé y resuelvan este lio que se armó”, recalcó el ex funcionario nacional.

Sobre este punto consideró que es su experiencia, su conocimiento de gestión y lo obrado en su carrera lo que le permitiría ayudar a la provincia a resolver los problemas, desde el Congreso. “Tengo una experiencia de gestión, haber sido ministro de economía, articular con todos los ministros de economía, en este caso precandidato de alguien que sirve en lo público”, destacó.

También resaltó el conocimiento de su compañero de lista, Jorge Guaymás quien tiene “una representatividad del movimiento obrero, una mirada técnica y productiva”. Junto a él, Estrada anticipó un trabajo que “tiene que ver con mirar de qué manera se representa a los salteños, entiendo que ese es mi fuerte, representar y luchar por los trabajadores”, concluyó.