Piñón Fijo habló sobre el mal momento que vivió por un admirador que difundió una foto suya sin maquillaje

Piñón Fijo se convirtió rápidamente en uno de los ídolos más queridos por los niños, sin embargo, los adultos parecen no quererlo lo suficiente como para respetar su identidad secreta. Recientemente el animador infantil recordó el día en que un hombre lo traicionó al difundir su imagen sin maquillaje.

Fabián Alberto Gómez mejor conocido como Piñón Fijo compartió cómo fue la desagradable situación que vivió con un panadero de Tolhuin, Tierra del Fuego, cuando pasó por su local y el comerciante le pidió una foto. En ese momento hicieron un pacto de acuerdo al cual el trabajador no publicaría su foto, pero este no lo respetó y la exhibió en el establecimiento.

“Tenía una obsesión bastante grave con Graciela Alfano”, dijo el payaso sobre el panadero. “Tenía empapelada la panadería con fotos de Alfano. Parece que tenía problemas con la mujer y empezó a poner otras fotos de famosos para matizar un poco el problema”, dio a conocer

Entonces, Piñón reconstruyó el camino que se debe hacer hasta llegar al comercio del hombre en cuestión. “De Río Grande a Ushuaia pasás por Tolhuin. Era muy paradigmática la panadería, iban los turistas… Él entendió que yo era Piñón, alguien le dijo...”, detalló. “Me pidió de sacarme una foto y yo le dije: ‘No estoy maquillado, no te va a servir, no me va a servir a mí’. Le expliqué bien y él, de nuevo: ‘¿Puede ser una foto?’. Y… Bueno, dale, hacemos la foto”, añadió el animador, precisa El Trece.

“Le dije: ‘¿Esto queda entre nosotros?’. ‘Sí, por favor’. A la semana me empezaron a llegar fotos de toda la gente que pasaba por Tolhuin diciéndome: ‘Eh, te conozco sin maquillaje’”, contó Piñón. “Realmente, está mal”, se quejó

El animador aseguró que casi siempre consigue que los adultos colaboren y así, obtener su complicidad para no quitarles la alegría que genera en los chicos su performance. “El planteo no era por mí, sino porque es la imagen de un personaje que le gusta a los niños. Siempre les digo: ‘Haceme la gauchada, por favor’. Ellos te dicen: ‘Quedate tranquilo que no va a pasar’. El 99,9% de la gente lo entiende, menos el panadero de Tolhuin”, aseveró.