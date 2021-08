Nicole estalló de furia tras el fallo de la Justicia a favor de Cubero: “Rata”

Este lunes se conoció un nuevo desarrollo en el conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann. La Justicia sobreseyó al exfutbolista en una causa que le inició su expareja luego de una disputa que mantuvo por no encontrar a sus tres hijas cuando las fue a buscar a la casa donde él vivía junto a Mica Viciconte. La disputa comenzó hace dos años y las autoridades judiciales recién llegaron a un veredicto.

Tras enterarse de la noticia, Neumann dialogó con “Los Ángeles de la Mañana” al respecto luego de que Cinthia Fernández mostrara las pruebas en el programa. A su vez, se mostró la carta que ella le escribió el año pasado luego de que Cubero les prohibiera viajar junto a su madre para vacacionar.

El mensaje se pudo conocer en el marco de la causa, lo que desembocó en la comunicación entre Nicole y Yanina Latorre. La panelista le preguntó sobre el tema y ella respondió tajante: “No me ganó ningún juicio. Yo tenía el permiso del juez, él es el que duplicó documentos para llevarlas a México en Año Nuevo, plena pandemia, que México estaba para atrás y yo le pedí que ‘no’”.

“Ahora me reclama con la venta de la casa la mitad de los muebles, el rata, y no me quiso cambiar una semana para que vengan conmigo y la familia de Manu una semana a esquiar”, explicó la mediática en referencia a las vacaciones que se tomó junto a su novio en los últimos días.



Por último, Nicole Neumann despotricó contra su expareja por los gastos que acumuló en los últimos días: “Dice que no puede pagar más el colegio y se compró una camioneta último modelo. Pensé que con la venta de la casa se iba a calmar, pero siempre inventa algo el insufrible para perseguirme”. /RadioMitre